Kasy samoobsługowe i wypłata gotówki w nowych sklepach Netto

12 sierpnia przy ul. Kopcińskiego 31D w Łodzi otworzyło się 12. Netto w mieście. Łódź pozostaje tym samym trzecim miastem w Polsce pod względem liczby sklepów Netto, wyprzedzona tylko przez Poznań (15 sklepów) oraz Szczecin (25 sklepów). W Chełmży i Złotowie Netto miało dotychczas po jednym sklepie, od teraz jest ich więcej.

W Chełmży duńska sieć jest obecna nie tylko przy ul. Sikorskiego 36A, ale także przy ul. Chełmińskie Przedmieście 9-11, a więc po obu stronach chełmżyńskiego Rynku. W Złotowie do sklepu przy ul. Kolejowej 9a dołączył nowy, zlokalizowany przy ul. Moniuszki 10 – oba z nich zlokalizowane są w centralnej części miasta.

W ostatnich tygodniach Netto debiutowało w kolejnych miejscowościach w woj. mazowieckim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim, umacniając swoją pozycję w tych częściach kraju. Mowa o Nasielsku, Radomiu, Łącku, Kazimierzy Wielkiej i Ciechocinku. Tym samym zasięg sieci rośnie i staje się coraz bardziej równomierny.

– Transformacja sklepów Tesco do Netto pozwala nam w krótkim czasie zwiększyć skalę naszego działania. Jesteśmy przekonani, że koncept Netto przyciągnie byłych klientów Tesco i zatrzyma ich na stałe – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny w Netto Polska.

W nowopowstałych sklepach w Łodzi, Radomiu, Złotowie i Raciborzu można zapłacić za swoje zakupy w kasach samoobsługowych.

– Kasy samoobsługowe to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, które uzupełniają pakiet rozwiązań przekładających się na pozytywne doświadczenia zakupowe. – komentuje Krzysztof Kamiński i dodaje: jak dotąd takie kasy zainstalowaliśmy w około 10 sklepach, ale w ciągu najbliższych sześciu miesięcy rozwiązanie będzie dostępne w 50 sklepach przejętych po sieci Tesco. Kasy samoobsługowe zdecydowanie przyjęły się na rynku.

Cechą charakterystyczną każdego Netto jest asortyment, obejmujący 3000 produktów w stałej ofercie (w tym 1000 produktów marek własnych), ponad 150 gatunków świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej gamę dań gotowych.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji planowany jest na połowę przyszłego roku.

We wszystkich nowych sklepach istnieje możliwość wypłaty gotówki.