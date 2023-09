Kasy samoobsługowe sprzyjają oszustwom?

W Polsce tendencja jest odwrotna. Coraz więcej sieci decyduje się na ich instalację kas samoobsługowych. Te, w których kasy już są, zwiększają ich liczbę lub rozmiary. Przedstawiciele największych sieci handlowych w Polsce

niechętnie mówią o problemie kradzieży. Nie chcą też przedstawić konkretnych statystyk.

Nabijanie tańszych produktów to oszustwo

Nabijanie produktów przy kasie samoobsługowej jako tańszych jest przestępstwem oszustwa. Wartość rzeczy nie ma znaczenia. Może za to grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Gdy sprawa jest mniejszej wagi, sprawca może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

W przypadku kradzieży sprawca podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione rzeczy muszą mieć określoną wartość.

