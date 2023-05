Kasze kuskus z supermarketów. Czy są zdrowe?

Nic nie dorównuje kuskusowi, jeśli chodzi o szybkość przygotowania smacznych przystawek. Czy jest zdrowy? Tak. Gorsza wiadomość? Niektóre marki zawierają pestycydy i pozostałości olejów mineralnych.

Pirymifos metylowy w kuskus

Niemiecki Öko-Test przebadał 20 marek kaszy kuskus, w tym 12 marek ekologicznych. Ogólnie stwierdzono, że produkty są dobrej jakości. W przypadku niektórych produktów wykryto jednak niebezpieczne związki: pirymifos metylowy, cypermetrynę i glifosat. Öko-Test krytykuje również wątpliwe składniki olejów mineralnych.

Czy kuskus jest zdrowy?

Czy to jako baza do sałatek, jako dodatek do warzyw i mięsa, czy jako słodkie muesli z owocami: kuskus jest wszechstronny i bardzo łatwy w przygotowaniu. Kuskus jest integralną częścią kuchni północnoafrykańskiej. Teraz jest także powszechny w kuchni europejskiej. Ale jak zdrowy jest właściwie kuskus?

Ziarna charakteryzują się przede wszystkim stosunkowo wysoką zawartością błonnika. Błonnik pokarmowy ma wiele zalet: Odżywia „dobre” bakterie w naszych jelitach, wzmacniając w ten sposób układ odpornościowy. Może również przeciwdziałać procesom zapalnym oraz utrzymywać poziom cukru i cholesterolu we krwi w pożądanym zakresie.

Kuskus kcal. Czy pomaga w odchudzaniu?

Posiłki bogate w błonnik zapewniają uczucie sytości na dłużej (ugotowany kuskus w 100 gramach posiada wartość energetyczną 112 kcal)Ułatwia to unikanie niezdrowych przekąsek między posiłkami. Kuskus jest znacznie bogatszy w błonnik niż ryż.

Kuskus dostarcza również dużo białka, które jest ważnym elementem budulcowymi ludzkiego ciała.

Test kuskus: porównanie marek

Ale co ze składnikami kuskusu? Kupiono 20 produktów i zlecono obszerne analizy laboratoryjne. Wynik: polecanych jest wiele produktów.

Cieszy fakt, że w badanym kuskusie znaleziono tylko bardzo niewielkie ślady toksyn pleśniowych. Mniej dobra wiadomość: niektóre produkty zawierają pozostałości pestycydów. Dotyczy to również produktów ekologicznych.

Zlecone laboratorium wykryło pestycyd pirymifos metylowy w czterech paczkach kuskusu. Ponieważ jest toksyczny dla pszczół, pirymifos metylowy znajduje się na liście wysoce niebezpiecznych pestycydów opracowanej przez sieć PAN. Jego używanie nie jest już dozwolone w Niemczech, ale jest dozwolone w innych krajach, w tym w UE.

Öko-Test nie informuje na swoich stronach, które marki zawierały toksyny. Szczegółowe informacje znajdują się w płatnym raporcie. Raport dostępny tutaj.

Badane marki kaskus to:

Öko-Test