Kaucja w Polsce nie tak szybko, nawet jeśli przepisy wejdą w życie

- Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem ustawy zmieniającym przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.), który wprowadzi system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań. Projekt ustawy uzyskał wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC98. W najbliższym czasie projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji trafi do konsultacji publicznych,

opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Zakłada się wprowadzenie systemu kaucyjnego, który obejmie obszar całego kraju. Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub

odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Mając na uwadze przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. single-use plastics (SUP)), które zobowiązują do uzyskania poziomów selektywnego zbierania jednorazowych butelek na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l docelowo do roku 2030 w wysokości 90%, w obecnie opracowywanym projekcie ustawy zaproponowano system kaucyjny, który obejmie te opakowania. System kaucyjny miałby także objąć

opakowania wielokrotnego użytku szklane na napoje.

W ramach prac nad projektem ustawy analizowane są także przepisy oraz

doświadczenia państw członkowskich w zakresie wprowadzania systemów kaucyjnych. Należy jednak mieć na uwadze, że system kaucyjny, który mógłby zostać wprowadzony w Polsce, powinien uwzględniać uwarunkowania naszego kraju, w tym istniejące już systemy zagospodarowania odpadów. Należy przy tym zauważyć, że funkcjonujące w wielu krajach systemy kaucyjne obejmują opakowania napojów, a nie opakowania wszystkich produktów.

Podobnie i w Polsce taki system objąłby opakowania napojów.

Przepisy ustawy ustanawiające system kaucyjny mogłyby wejść w życie

od 1 stycznia 2023 r., jednak samo utworzenie systemu kaucyjnego wymaga czasu. Branża przedsiębiorców, która potencjalnie mogłaby by być objęta systemem kaucyjnym szacuje, że utworzenie takiego systemu wymagać może nawet 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy - czytamy w odpowiedzi Jacka Ozdoby na jedną z interpelacji poselskich.