Kaufland Card - pomimo problemów technicznych ma milion użytkowników

Z okazji przekroczenia miliona użytkowników Kaufland Card sieć zaoferowała klientom specjalną promocję - w poniedziałek klienci korzystający z Kaufland Card mogą zrobić zakupy w sklepach Kaufland ze zniżką 10 proc.

Kaufland Card ma milion użytkowników

Kaufland Card to nowy program lojalnościowy, który oferuje specjalne oferty zniżkowe (w tym zniżki spersonalizowane). Za każde wydane 1 zł w sklepie Kaufland uczestnik programu otrzymuje 1 punkt.

Komunikacja nowego programu lojalnościowego Kauflandu odbywa się szeroko – za pośrednictwem niemal wszystkich dostępnych kanałów. Od 26 lutego z kampanią promocyjną można spotkać się w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, na wybranych platformach VOD oraz w aplikacji Spotify.

Z ofertą i informacjami na temat nowego programu lojalnościowego konsumenci mogą się zapoznać również w samych marketach, gdzie poza plakatami i komunikatami w sklepowym radiu spotkamy pracowników pomagających w rejestracji. Informacje na temat programu oraz pierwsze oferty znaleźć można także w gazetkach sieci.

Początkowe kłopoty z Kaufland Card

Przypomnijmy, że pierwsze dni aktywacji przyniosły wielu klientom sporo irytacji, ponieważ aplikacja często się zawieszała.

- W pierwszych dniach startu programu lojalnościowego występowały tymczasowe problemy techniczne związane nie z samą aplikacją, a z przeciążeniem serwerów, co było spowodowane dużą liczbą rejestracji w tym samym czasie. Problem został niezwłocznie rozwiązany i obecnie klienci bez żadnych przeszkód mogą dołączyć do programu. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, gdyż oferuje on szereg korzyści, w tym zniżki na wybrane produkty, punkty za każde zakupy, które można wymienić na kupony rabatowe czy elektroniczne podsumowanie zakupów, które w sposób transparentny pokazuje, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy, używając Kaufland Card - tłumaczyła nam Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.