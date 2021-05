Kaufland do 2023 r. umieści skalę Nutri-Score na markach własnych

Dla świadomych wyborów zakupowych Kaufland do 2023 roku umieści skalę Nutri-Score na opakowaniach marek własnych.

Kaufland jest jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce, która zaczęła stosować skalę Nutri-Score na opakowaniach produktów marek własnych.

- Już w 2020 roku na produkach K-Bio oraz K-take it veggie zaczęliśmy sukcesywnie wdrażać dobrowolny system znakowania Nutri-Score. Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością i zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie poświęcić dodatkowy czas na analizę składu produktów, szczególnie teraz, kiedy wszyscy dbamy o to, aby nasze zakupy przebiegały sprawnie. Dlatego do 2023 roku opatrzymy wszystkie produkty marek własnych, na których będzie można takie oznaczenie zastosować, skalą Nutri-Score. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy klientom codzienne wybory zakupowe i wesprzemy ich w prowadzeniu świadomej diety – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Przeczytaj także: Kaufland sięga po kolejną lokalizację Tesco

W systemie znakowania Nutri-Score ocenie podlegają wszystkie składniki odżywcze danego produktu, takie jak cukier, sól, białko, błonnik, ilość owoców lub warzyw czy całkowita wartość energetyczna. Wyliczenia opierają się o konkretny algorytm i odnoszą się zawsze do 100 g lub 100 ml artykułu. Wynik prezentowany jest w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorem i literą – od ciemnozielonego A (najbardziej korzystny skład) do ciemnopomarańczowego E (najmniej korzystny skład). Skala została opracowana przez niezależnych ekspertów ds. żywienia, a jej stosowanie jest monitorowane przez francuski urząd ds. zdrowia publicznego Santé Publique France.