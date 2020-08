Kaufland dołącza do programu Karta Dużej Rodziny

Z myślą o budżetach rodzinach wielodzietnych Kaufland honoruje Kartę Dużej Rodziny. Za wydanie 100 zł na zakupy przyznawany będzie bon 5 zł na kolejne zakupy.

Od 27 sierpnia br. klienci posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać w sklepach Kaufland bon do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Za każde wydane 100 zł (kwota ta nie uwzględnia zakupu alkoholu, papierosów, artykułów medycznych, odżywek dla niemowląt, voucherów i kart podarunkowych) osobom uprawnionym będzie przysługiwać bon w wysokości 5 zł. Aby go odebrać, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta wraz z paragonem oraz Kartą Dużej Rodziny. Za jednorazowe zakupy klienci będą mogli otrzymać do 5 bonów, a w ciągu miesiącu maksymalnie 10 bonów na jedną kartę.