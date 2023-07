Kaufland eksperymentuje z opakowaniami. Sięga po papier pozyskany z włókien rożnika

W ramach strategii Grupy Schwarz REset Plastic Kaufland regularnie podejmuje działania, które mają na celu ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych oraz zwiększyć możliwości ich recyklingu. Dowodzi tego nowe opakowanie łososia K-Bio, do produkcji którego wykorzystano włókna rożnika.

Naturalny surowiec

Kaufland połączył siły z drugą spółką Grupy Schwarz – PreZero, która zajmuje się gospodarką odpadami oraz należącą do PreZero marką OutNature, której w procesie biotermicznym udało się wykorzystać włókna rożnika jako nową podstawę materiałów opakowaniowych.

Rożnik to roślina wyróżniająca się wieloma cechami, które w produkcji papieru czynią ją surowcem bardziej przyjaznym dla środowiska niż konwencjonalne drewno. W porównaniu z drzewami, które rosną przez wiele lat, rożnik w ciągu roku odrasta do wysokości 3,5 m. Wysokie zdolności regeneracyjne rośliny i ich wykorzystanie w przemyśle opakowaniowym pozwala oszczędzić miazgę drzewną w produkcji papieru i chronić populację drzew. Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu rożnik pobiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze z gleby i nie wymaga nawozów sztucznych. Zapobiega to wypłukiwaniu azotanów z wód gruntowych, a rezygnacja ze sztucznych nawozów przyczynia się również do zachowania żyznej warstwy próchnicznej. Ponadto w przeciwieństwie do obróbki drewna w przypadku pozyskiwania włókien z rożnika nie stosuje się substancji chemicznych. Podczas, gdy część włókna jest przetwarzana na materiał opakowaniowy, inna część może posłużyć do wytworzenia biogazu i energii bez dodatkowej emisji dwutlenku węgla. Co więcej, papier pozyskany z włókien rożnika nadaje się w całości do recyklingu.

Innowacyjne rozwiązanie zastosowane w łososiach K-Bio czyni produkt jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska i stanowi uzupełnienie ekologicznego pochodzenia artykułu o zrównoważone opakowanie. Łososie K-Bio z hodowli ekologicznej są dostępne w sklepach Kaufland w całej Polsce.