Kaufland i Netto także wprowadzają testy na obecność przeciwciał Covid-19

Zarówno w Kauflandzie, jak i w Netto sprzedawane będą testy marki Lomina. Fot. materiały prasowe Netto

Certyfikowane testy firmy LOMINA AG będą dostępne w Kauflandzie od 31 marca. W cenie 79,99 zł za opakowanie kupujący otrzymają dwa pakiety testów serologicznych do samodzielnego wykonania w domu. Z kolei Netto wprowadza testy od 1 kwietnia. Równiez w tej sieci w każdym opakowaniu znajdą się dwa testy w cenie 79,98 zł za opakowanie (39,99 zł za jeden test).

Jak zastrzega Kaufland, produkt jest środkiem pomocniczym i pozwala wykryć obecność przeciwciał, które powstają po kontakcie z koronawirusem. Test nie pokaże natomiast, czy aktualnie przechodzimy infekcję, dlatego nie może być uznawany za zamiennik profesjonalnego badania RT-PCR.

Testy będą pojawiać się w sklepach sieci Kaufland w całej Polsce. Produktu firmy LOMINA należy szukać na półkach znajdujących się przy kasach. Dokładność testu, zgodnie z informacją podaną przez producenta, wynosi 94%.

- Wykonanie testu opiera się na samodzielnym pobraniu próbki krwi, a następnie umieszczeniu jej na pasku testowym. Wynik badania pojawi się w ciągu 3-10 minut. Wskazówki dotyczące jego interpretacji można znaleźć w instrukcji załączonej do opakowania. W związku z tym, że test nie informuje, czy osoba testowana jest aktualnie zakażona koronawirusem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo należy skorzystać z porady lekarskiej - informuje Kaufland.

W Netto, ze względu na spodziewane duże zainteresowanie wprowadzony zostanie limit sprzedaży do dwóch podwójnych opakowań (czterech testów) na osobę.

- Testy na obecność przeciwciał Covid-19 to kolejny produkt, po pulsoksymetrze, wprowadzony do oferty Netto w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów w czasie pandemii - informuje sieć. - Testy dostępne w Netto działają na zasadzie immunochromatografii. To pierwszy w Europie zestaw do szybkiego wykrywania przeciwciał COVID-19 IgM / IgG (złoto koloidalne) REF: LSBCoV-ST, który otrzymał zgodę na używanie w celach samokontroli (do użytku domowego). Test został dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej na podstawie certyfikacji CENB Certyfikat EC20 0090 2020 0323 - podaje spółka.

Przypomnijmy, od czwartku 1 kwietnia testy serologiczne wykrywające we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2, będzie można kupić w sieci Aldi. Testy w cenie 39,99 zł za sztukę dostępne będą w sklepach Aldi w całej Polsce do wyczerpania zapasów.

Wcześniej o wprowadzeniu podobnych testów poinformowały: Biedronka i Lidl.