Kaufland idzie śladem Lidla, sieć przetestuje koncept click & collect

Jeżeli propozycja spotka się z entuzjazmem, sieć w krótkim czasie rozszerzy usługę o kolejne lokalizacje fot. mat. pras.

W przyszłym tygodniu Kaufland planuje uruchomić nową usługę – chodzi o zdalną rezerwację produktów pierwszej potrzeby z asortymentu sieci. W fazie pilotażowej rozwiązanie to będzie testowane w sumie w trzech marketach: w Bydgoszczy, Gliwicach i we Wrocławiu. Jeżeli nowa propozycja spotka się z entuzjazmem ze strony klientów, sieć w krótkim czasie rozszerzy usługę o kolejne lokalizacje.

W pilotażowej fazie projektu z możliwości zdalnej rezerwacji zakupów będą mogli skorzystać klienci trzech marketów sieci Kaufland: w Bydgoszczy przy ul. Ludwika Solskiego 5, w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 64 oraz we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 62.

- Możliwość zdalnej rezerwacji produktów to kolejne rozwiązanie wprowadzone z myślą o komforcie i bezpieczeństwie klientów, które pozwoli im także zaoszczędzić czas związany z planowaniem i dokonywaniem zakupów. Jeżeli nowa usługa zostanie dobrze przyjęta przez konsumentów, rozszerzymy ją o kolejne sklepy - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Aby skorzystać z usługi Click & Collect, należy zarejestrować się w dedykowanym serwisie internetowym, wykorzystując do tego adres e-mail lub logując się przy pomocy konta z serwisów Facebook, Google lub Twitter. Na specjalnie przygotowanej stronie będzie można wybierać spośród ponad 1500 produktów z oferty Kaufland - są to artykuły pierwszej potrzeby, takie jak np. produkty żywnościowe, artykuły higieniczne i kosmetyki, produkty dla dzieci, a nawet żywność dla domowych zwierząt. W najbliższym czasie rezerwacji produktów będzie można także dokonać za pomocą specjalnej aplikacji, która będzie do pobrana w App Store oraz w Google Play.

Po złożeniu rezerwacji i wybraniu punktu odbioru w jednym z marketów objętych usługą Click & Collect pracownicy Kaufland skompletują zamówione produkty tak, by klienci mogli je odebrać w zarezerwowanym przez siebie wcześniej przedziale czasowym. Płatności za zakupy dokonuje się już na miejscu - w dedykowanej, oddzielnej kasie, gotówką lub kartą.

Kaufland w Polsce posiada aktualnie 223 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.