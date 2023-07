Kaufland inwestuje w infrastrukturę logistyczną

Firma Kaufland sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę logistyczną, tak aby odpowiadała na potrzeby powiększającej się powierzchni sprzedaży. W centrum dystrybucyjnym w Gliwicach, jednym z trzech wykorzystywanych przez Kaufland obiektów logistycznych (pozostałe usytuowane są w Bydgoszczy oraz w Woli Krzysztoporskiej), firma uruchomiła w ostatnim czasie magazyn artykułów chłodzonych o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych.

Otwarcie to jest częścią większego projektu inwestycyjnego w obszarze logistyki, którego kolejnymi etapami jest modernizacja istniejącej infrastruktury magazynowej w gliwickim obiekcie. Zakończenie tej modernizacji otwiera już dziś możliwość zwiększenia listy asortymentowej do 5500 artykułów food, co umożliwi zwiększenie wolumenu dystrybucji do poziomu około 300 000 jednostek dziennie.

Inwestycje magazyny i logistykę

Kaufland nie tylko rozbudowuje ofertę i otwiera nowe placówki w całej Polsce, ale również inwestuje w infrastrukturę magazynową i procesy logistyczne, tak aby były jak najlepiej dopasowane do zmian asortymentu i powiększającej się powierzchni sprzedaży – mówi Maurycy Szczęsny, dyrektor Departamentu SCM w Kaufland Polska. — Rozbudowa i modernizacja centrum dystrybucyjnego w Gliwicach to ważna inwestycja. Centralna lokalizacja obiektu w południowym regionie dystrybucji jest istotnym elementem optymalizacji łańcucha przepływu towaru oraz redukcji kosztów transportu w naszej firmie.

Oprócz przestrzeni, gdzie realizowane są zadania operacyjne centrum logistycznego, zmodernizowano pomieszczenia, z których korzystają pracownicy, m.in. szatnię, kantynę czy strefę relaksu. Kolejnym etapem modernizacji centrum w Gliwicach będzie wdrożenie nowego systemu zarządzania transportem oraz gospodarką magazynową SAP EWM, który zapewni wyższą jakość zarządzania procesami logistycznymi.

Inwestycje sieci Kaufland w logistykę to nie tylko modernizacja i powiększenie przestrzeni magazynowej w Gliwicach. W ubiegłym roku Kaufland otworzył magazyn artykułów mrożonych w centrum dystrybucyjnym w Woli Krzysztoporskiej. Koszty wybudowania i uruchomienia tego zautomatyzowanego magazynu, jednego z najnowocześniejszych w naszym kraju obiektów, wyniosły ponad 150 mln zł.