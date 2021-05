Kaufland już pół roku czeka na decyzję UOKiKu

W 2020 roku sieć otworzyła 12 nowych marketów, z czego 7 to placówki należące wcześniej do Tesco, fot. mat. prasowe

W 2020 r. Kaufland powiększył się o 12 nowych sklepów – w tym 7 przejętych po Tesco.

Pod koniec 2020 roku sieć złożyła w UOKiKu jeszcze dwa wnioski o przejęcie lokalizacji po innych sklepach.

Wniosek z września zatwierdzony

16 września 2020 r. spółka złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia spółki Pearl Jewel z siedzibą w Warszawie. Na stronach urzędu wniosek nadal ma status "w toku", jednak spółka informuje nas, że został on pozytywnie rozpatrzony w październiku.

Dotyczył on przejęcia marketu po Tesco w Zielonej Górze przy ul. Energetyków – części mienia spółki Pearl Jewel. Sklep Kaufland w tej lokalizacji otwarto 25 lutego br. Była to druga inwestycja zrealizowana w tym mieście, a także 226. obiekt sieci w Polsce.

.... a na listopadowy jeszcze poczekamy

26 listopada 2020 r. do UOKiK wpłynął kolejny wniosek ws. przejęcia części mienia Wanship sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Najprawdopodobniej chodzi o market E.Leclerc znajdujący się w galerii handlowej Pasaż Świętokrzyski. Pod tym adresem działa też spółka Wanship. Ta sprawa nadal jest w toku.

Przypomnijmy, 11 maja Kaufland poinformował, że w najbliższym czasie modernizacji zostanie poddanych 14 marketów Kaufland w wybranych miastach w Polsce: 7 z nich to sklepy, które zostały wybudowane przez sieć, natomiast pozostałe 7 placówek to markety, które należały wcześniej do Tesco (m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku).

Zakupy w odnowionych placówkach mogą już robić mieszkańcy Pabianic, Sanoka oraz Nowej Soli, a kolejne modernizacje odbywają się zgodnie z planem

Modernizacje w pozostałych marketach wybudowanych przez Kaufland rozpoczną się od maja 2021 r. do stycznia 2022 r. i zakończą się w pierwszej połowie 2022 roku. Zmiany zajdą w sklepach w Bielsku Podlaskim, Brodnicy, Kościanie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pile i Wałczu.