Kaufland kupi kolejny hipermarket Tesco. Chodzi o sklep w Poznaniu

9 czerwca do UOKiK trafił wniosek spółki Kaufland Polska Markety dotyczący nabycia części mienia Parku Rozwoju III – Projektu Echo 112. Najprawdopodobniej chodzi o przejęcie kolejnego hipermarketu Tesco - w Poznaniu przy ulicy Opieńskiego 1.

To już 9. wniosek Kauflandu dotyczący sklepów Tesco.

- W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu do powierzchni handlowej - czytamy we wniosku.

Spółka Park Rozwoju III – Projekt Echo 112 to spółka zależna Echo Investment.

Przypomnijmy, 28 lutego zarząd Echo podał, że następujące spółki należące do grupy kapitałowej Echo: Park Rozwoju III - Projekt Echo - 112 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Projekt Echo - 135 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz Cinema Asset Manager - Grupa Echo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., podpisały przedwstępne umowy zakupu zabudowanych nieruchomości położonych, odpowiednio, w: Poznaniu przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz Krakowie przy ul. Kapelanka.

Umowy przedwstępne zakupu nieruchomości zostały zawarte ze spółkami Topaz Jewel sp. z o.o. (w przypadku Krakowa) oraz Pearl Jewel sp. z o.o. (w przypadku Łodzi i Poznania), które wchodzą w skład grupy Tesco (sprzedający). Na dzień zawarcia umów przedwstępnych tytuł do nieruchomości przysługuje Tesco.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

Kaufland w Polsce liczy już 223 placówki.