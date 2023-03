Kaufland ma nowy magazyn produktów chłodzonych. Zatrudnił 70 osób

Kaufland posiada trzy centra dystrybucyjne. System dystrybucji oparty na pełnoasortymentowym centrum dystrybucyjnym Wola Krzysztoporska uzupełniają regionalne centra dystrybucyjne w Gliwicach i Bydgoszczy, które zaopatrują odpowiednio południową i północną część kraju w asortyment najszybciej rotujący. Magazyny regionalne pozwalają każdego dnia dostarczać świeże produkty dla klientów firmy Kaufland.

Rozbudowa centrum dystrybucyjnego w Gliwicach o 20.000 m² jest odpowiedzią na rosnący wolumen sprzedaży spowodowany obsługą coraz większej liczby marketów. Dystrybucja z nowej lokalizacji pozytywnie wpłynie na jakość i organizację dostaw oraz skróci długość łańcucha dostaw – mówi Maurycy Szczęsny, dyrektor departamentu SCM w Kaufland Polska.

10.000 m² nowej powierzchni magazynu artykułów chłodzonych umożliwi składowanie 7.500 palet w kontrolowanej temperaturze +2°C. Wymiernym efektem uruchomienia nowego magazynu jest ograniczenie cross dockingu pomiędzy centrami dystrybucyjnymi, co pozytywnie wpłynęło na skrócenie procesu dostaw do marketów.



Obiekt jest wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań, które znane są już z marketów sieci, m.in. system odzysku ciepła z aparatury chłodniczej, który służy do ogrzewania pomieszczeń socjalnych, inteligentne systemy zarządzania zużyciem mediów, oświetlenie w technologii LED. Budynek jest również wyposażony we własne ujęcie wody, a niebawem zostanie również wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 240 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników. Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów.