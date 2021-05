Kaufland modernizuje markety po Tesco

W 2020 roku sieć otworzyła 12 nowych marketów, z czego 7 to placówki należące wcześniej do Tesco, fot. mat. pras.

W najbliższym czasie modernizacji zostanie poddanych 14 marketów Kaufland w wybranych miastach w Polsce: 7 z nich to sklepy, które zostały wybudowane przez sieć, natomiast pozostałe 7 placówek to markety, które należały wcześniej do Tesco (m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku).

Nowe elewacje, Strefy Świadomego Żywienia, butelkomaty, cyfrowe nośniki reklamowe oraz multimedialne czytniki cen – to nowości, które pojawią się w zmodernizowanych marketach Kaufland



Zakupy w odnowionych placówkach mogą już robić mieszkańcy Pabianic, Sanoka oraz Nowej Soli, a kolejne modernizacje odbywają się zgodnie z planem

Modernizacje w pozostałych marketach wybudowanych przez Kaufland rozpoczną się od maja 2021 r. do stycznia 2022 r. i zakończą się w pierwszej połowie 2022 roku. Zmiany zajdą w sklepach w Bielsku Podlaskim, Brodnicy, Kościanie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pile i Wałczu.

Co nowego w marketach Kaufland?

W zależności od lokalizacji, odnowiona zostanie elewacja budynku oraz teren parkingu. Dodatkowo pojawią się nowe billboardy reklamowe i wizerunkowe. Zmiany będą dostrzegalne również wewnątrz placówek: pojawią się między innymi Strefy Świadomego Żywienia, gdzie klienci w jednym miejscu znajdą produkty wege, bez glutenu czy z niską zawartością cukru. W sklepach zamontowane zostaną kasy samoobsługowe, cyfrowe ekrany wyświetlające aktualną ofertę promocyjną, a także multimedialne czytniki cen. W wybranych marketach będzie można skorzystać z butelkomatów, czyli automatów przyjmujących kaucjonowane butelki, za które można otrzymać bon na zakupy w sklepach Kaufland. W odnowionych placówkach pojawią się również inne rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak energooszczędne oświetlenie LED. W zależności od lokalizacji zaplanowana jest także wymiana mebli chłodniczych i instalacji chłodniczej na ekologiczną, która pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Poza tym w marketach pojawią się nowoczesne lady obsługowe oraz nowa zabudowa piekarni. Zmiany dostrzegą również pracownicy, ponieważ odświeżone zostaną pomieszczenia socjalne oraz zaplecza.

Modernizacja marketów po Tesco

Kaufland z roku na rok prowadzi działania ekspansyjne. W 2020 roku sieć otworzyła 12 nowych marketów, z czego 7 to placówki należące wcześniej do Tesco. Sklepy te posiadają zróżnicowane plany modernizacji, które obejmują między innymi montaż elementów wizualnych sieci Kaufland na zewnątrz budynków, nowych lad obsługowych, regałów i szaf chłodniczych. W wybranych placówkach pojawią się również Strefy Świadomego Żywienia oraz odnowione piekarnie. Sieć poprawi również infrastrukturę techniczną placówek (instalacje elektryczne, oświetleniowe, wentylacyjne oraz sieć LAN) i odnowi strefy socjalne dla pracowników. Modernizacje marketów przejętych zakończą się w 2022 roku.