Kaufland oszczędzał na pracownicach, które poszły na urlop rodzicielski? Sprawa trafia do sądu

W czerwcu ubiegłego roku Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że w spółce Kaufland Polska Markety dochodziło do systemowej dyskryminacji osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy walczy o odszkodowania dla kobiet, które były dyskryminowane przez Kaufland.

- Niestety pracodawca nie podjął z nami rozmów w sprawie poszkodowanych, wcześniej chcieliśmy załatwić sprawę polubownie, bo te pieniądze matkom się należą - mówi Wojciech Jendrusiak Przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Kauflandzie.

- Teraz sprawą odszkodowań zajmie się sąd. Jeżeli wszystkie matki wystąpiłyby do nas z takim wnioskiem to Kaufland musiałby zwrócić nawet kilka milionów złotych, bo tyle zarząd Kauflandu zaoszczędził na tych kobietach wypłacając im latami niższe wynagrodzenia - podaje organizacja.

OPZZ będzie domagać się przywrócenie zwolnionej działaczki do pracy.

- To dzięki Jolancie Żołnierczyk, kasjerce z Żywca, udało się skończyć z dyskryminacją Kobiet w Kauflandzie. Jole zwolniono, a jej macierzysty związek odwrócił się od niej plecami. Teraz jest aktywistką OPZZ Konfederacji Pracy i dalej walczy o poprawę warunków pracy i wynagradzania swoich koleżanek i kolegów w firmie. Przywrócimy ją do pracy aby umożliwić jej dalsze działanie na rzecz pracowników spółki - dodaje Wojciech Jendrusiak.

Przypomnijmy, głośno o Kauflandzie było na konwencji Lewicy.

- Firma Kaufland przez wiele lat dyskryminowała kobiety, które wracały z urlopów macierzyńskich - stwierdziła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konwencji Lewicy.

Poniżej publikujemy oświadczenie sieci Kaufland:

Jako sieć pragniemy stanowczo podkreślić, że nie zgadzamy się z narracją, która została przedstawiona w trakcie konwencji programowej Lewicy i sprzeciwiamy się nieprawdziwym informacjom, które godzą w dobre imię Kaufland jako pracodawcy. Jako firma jesteśmy otwarci i nieustannie zachęcamy do konstruktywnego dialogu, kategorycznie rezygnując z brania udziału w politycznych, przedwyborczych rozgrywkach. Pragniemy również podkreślić, że zgodnie z oświadczeniem Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza” sama organizacja postanowiła krytycznie odnieść się do działania pracownicy i otwarcie odciąć się od niego.

Pracownicy Kaufland pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek dyskryminacji. Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Osoby powracające do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, mają zagwarantowane to samo stanowisko oraz te same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop z uwzględnieniem tego, że jeśli w czasie nieobecności pracownika nastąpią podwyżki wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy – one również obejmują tego nieobecnego pracownika. Jedyna różnica w wynagrodzeniu może wynikać z benefitu przyznawanego za doświadczenie zdobyte w pracy, tj. lat przepracowanych na danym stanowisku.

Odnosząc się natomiast do przyczyny zwolnienia pracownicy, pragniemy zaznaczyć, że pełniona funkcja związkowa nie miała żadnego wpływu na tą decyzję. Powodem postępowania było rażące łamanie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę.

W naszej sieci dbamy o zadowolenie naszych pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju. Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie.