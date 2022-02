Kaufland otwiera trzy sklepy jednego dnia. Debiutuje w koncepcie mixed-use

Dynamiczna ekspansja jest jednym z głównych elementów strategii sieci Kaufland w Polsce. Jej plan zakłada otwarcie średnio 10 placówek w ciągu roku. 24 lutego sieć powiększy się o trzy kolejne placówki. Usytuowanie sklepów potwierdza otwartość detalisty na różne koncepty. Dwa obiekty – w Starachowicach oraz Koszalinie – znajdują się w centrach handlowych. Natomiast sklep w Białymstoku jest pierwszym obiektem sieci w koncepcie mixed-use. Market wraz z innymi punktami handlowo-usługowymi znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Wyróżnikiem wszystkich sklepów jest one-stop-shopping, czyli dostęp do szerokiej oferty produktów i usług w jednym miejscu.

Atrakcje z okazji otwarcia

Z okazji otwarcia sklepów Kaufland przygotował dla klientów wiele atrakcji. Jedną z nich jest konkurs Koło Szczęścia, w którym można wziąć udział od czwartku 24 lutego do soboty 26 lutego w godz. 10-18, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł. W puli nagród są produkty marek własnych Kaufland, takich jak K-Favourites, K-Bio, Liv&Bo (artykuły dekoracyjne inspirowane Skandynawią) oraz Bevola (artykuły do pielęgnacji i higieny dla całej rodziny). Dodatkowo dla klientów odwiedzających nowo otwarte markety w dniu 24 lutego Kaufland przygotował również poczęstunek oraz upominki – balony, róże i żetony do wózków. Z okazji tłustego czwartku pierwszych 1000 klientów w danym sklepie otrzyma pączka w prezencie. W dniach 24 lutego – 2 marca kupujący mogą także liczyć na specjalną ofertę promocyjną. Niespodzianki czekają również na uczestników programu lojalnościowego PAYBACK – wystarczy od 24 lutego do 2 marca zrobić zakupy za minimum 100 złotych, aby otrzymać 1000 punktów PAYBACK, co stanowi równowartość 10 złotych do wydania na zakupy.