Kaufland otworzył kolejną stację ładowania pojazdów elektrycznych

Sieć Kaufland otwiera kolejną stację ładowania pojazdów elektrycznych. Tym razem usługa została udostępniona klientom we Wrocławiu. Stacja ładowania jest dostępna od lutego, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Planowane są także kolejne otwarcia stacji własnych sieci Kaufland w kolejnych lokalizacjach.

Do tej pory klienci marketów Kaufland w Gdyni (ul. Morska 82), Krakowie (ul. Bratysławska 4), Płocku (ul. Gałczyńskiego 11), Poznaniu (al. Solidarności 42), Szczecinie (ul. Struga 29) i Zielonej Górze (ul. Lwowska 2) mogli cieszyć się darmowymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Od tego miesiąca do stacji własnych sieci dołącza również ta we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 62A. Ładowarki, wyposażone w trzy niezbędne złącza CHAdeMO, CCS oraz AC Type 2, o mocy 50 kW pozwalają naładować pojazd nawet w pół godziny, np. przy okazji zakupów.

Kaufland nieustannie rozwija projekt stacji ładowania aut elektrycznych, otwierając zarówno stacje własne, jak i te we współpracy z partnerami. Ze stacji otwartych przy współpracy z firmą GreenWay mogą korzystać mieszkańcy Nowej Soli, Suwałk, a także Łodzi, a koszt usługi jest zgodny z cennikiem operatora.

Przeczytaj także: Kaufland zmienia się ze spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak podaje Kaufland, powołując się na dane PSPA, znaczenie transportu zero- i niskoemisyjnego rośnie – już prawie 30% Polaków przy kolejnej zmianie samochodu rozważy zakup tego z napędem elektrycznym.