Kaufland podobnie jak Żabka przychodzi "test białej rękawiczki"

Aby potwierdzić, że sieć przestrzega wysokich standardów m.in. w zakresie czystości i higieny, Kaufland zlecił niezależnej, akredytowanej jednostce certyfikującej TÜV Rheinland kontrolę wszystkich swoich placówek. Proces rozpoczął się 19 listopada i zakończy się jeszcze w grudniu. Obejmie on całą sieć Kaufland, w tym wszystkie 225 marketów, trzy centra dystrybucyjne oraz centralę firmy we Wrocławiu.

Po pozytywnym wyniku kontroli każda sprawdzona placówka otrzyma znak TÜV Rheinland potwierdzający przestrzeganie surowych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

– W Kauflandzie od zawsze dbamy o to, by wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny były przestrzegane na najwyższym poziomie – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

– Kwestie te były dla nas priorytetem już przed pandemią koronawirusa, ale właśnie w obecnych czasach nabierają szczególnego znaczenia. Ponadstandardowa kontrola, którą zleciliśmy akredytowanej jednostce certyfikującej, będzie dla nas i naszych klientów dodatkową gwarancją wysokich standardów bezpieczeństwa przestrzeganych we wszystkich placówkach Kaufland. Podczas wizyt w poszczególnych lokalizacjach przedstawiciele TÜV Rheinland będą sprawdzać m.in. czy przy wejściu do sklepu znajduje się sprawna stacja do dezynfekcji dłoni, czy dostępne są rękawiczki lub worki foliowe dla klientów, czy stanowiska kasowe są wyposażone w przegrody, a także czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek lub przyłbic. Pod lupą kontrolerów znajdą się również kwestie dotyczące wyposażenia technicznego sklepów, ochrony przeciwpożarowej czy zapewnienia pierwszej pomocy. Kontroli będzie podlegać nawet świeżość oferowanych artykułów spożywczych - dodaje.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.

Przypomnijmy, że sieć Żabka również wprowadziła program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach „Bezpieczeństwo i Higiena +”. Program został stworzony we współpracy z TÜV Nord Polska.