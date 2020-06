Kaufland podpisał kartę różnorodności

Sieć Kaufland dołączyła do grona sygnatariuszy karty różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej, jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu.

- Równe traktowanie oraz pełna szacunku, pozbawiona uprzedzeń i oparta na klarownych zasadach współpraca - to wartości, które wyznawane są w firmie Kaufland. W Polsce sieć zatrudnia ok. 16 000 pracowników, w tym osoby różnych narodowości, w różnym wieku i o różnym doświadczeniu. Chcąc to jeszcze wyraźniej podkreślić, sieć dołączyła do sygnatariuszy Karty Różnorodności. Dążymy do tego, by Kaufland każdego dnia stawał się lepszy. Bazując na naszym doświadczeniu możemy śmiało stwierdzić, że różnorodność przejawiająca się na wielu płaszczyznach, jest jednym z decydujących czynników, które wpływają na nasz sukces. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, a wzajemny szacunek i brak uprzedzeń to podstawy dobrze działającej firmy. Indywidualność naszych pracowników jest istotnym elementem wspólnego rozwoju. Podpisanie Karty Różnorodności to nasze kolejne działanie wspierające różnorodność i równość w strukturach naszej sieci – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w firmie Kaufland.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Należy do dużych przedsiębiorstw handlowych Europy z branży nowoczesnych sklepów wielkopowierzchniowych. W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 223 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.