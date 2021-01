Kaufland podsumowuje 2020 rok: Rozwój usług e-commerce, 12 nowych sklepów, benefity dla pracowników

Kaufland w minionym roku rozwijał usługi online, fot. mat. pras.

2020 rok był dla sieci Kaufland czasem dynamicznych zmian. Pomimo wymagających okoliczności detalista otworzył 12 sklepów, zmodernizował wiele marketów oraz wprowadził szereg usług m.in. z obszaru e-commerce.

Nadrzędną kwestią dla sieci Kaufland w mijającym roku było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Sieć doceniła także zaangażowanie pracowników, którzy od początku wybuchu pandemii koronawirusa. Oprócz corocznych podwyżek pensji od 1 marca 2020 r., na które Kaufland przeznaczył niemal 50 mln zł, pracownicy na przełomie marca i kwietnia otrzymali również dodatek motywacyjny zwiększony o 500 zł. Jako podziękowanie za wytężoną pracę przed Wielkanocą oraz Bożym Narodzeniem, w ręce pracowników trafiły także bony towarowe zasilone dodatkową kwotą. Pod koniec 2020 r. firma udostępniła swoim pracownikom system kafeteryjny MyBenefit.

W minionym roku zaszły istotne zmiany nawyków konsumenckich. Klienci robili zakupy rzadziej, jednak były one większe. Na znaczeniu wyraźnie przybrały cyfrowe kanały sprzedaży. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, w maju 2020 r. sieć Kaufland uruchomiła usługę click & collect. Do dyspozycji klientów została oddana specjalna aplikacja, a także strona internetowa, umożliwiające złożenie rezerwacji i odebranie zakupów w marketach Kaufland. Usługa ta, dostępna obecnie w 70 sklepach, będzie systematycznie rozszerzana na kolejne lokalizacje. We wrześniu Kaufland nawiązał współpracę z firmą Everli.

- Umożliwienie naszym klientom robienia zakupów online było dla nas jedną ze strategicznych kwestii w 2020 roku. Uruchomione przez nas usługi cieszą się ogromną popularnością, co utwierdza nas w przekonaniu o dobrze obranym kierunku rozwoju. W nowym roku będziemy nadal poszukiwać dalszych możliwości w tym zakresie – dodaje Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Dla klientów na znaczeniu zyskała także możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu. Dlatego firma zdecydowała się na rozszerzenie usługi DHL Parcel, dzięki czemu klienci sieci mogą dziś nadawać i odbierać przesyłki kurierskie w ponad 130 marketach Kaufland.

Kolejną nowością wprowadzoną przez Kaufland w minionym roku jest usługa PAYBACK GO, dostępna w aplikacji mobilnej PAYBACK.

W 2020 roku, aby ułatwić regionalnym dostawcom podjęcie współpracy, została uruchomiona specjalna internetowa platforma „Regionalny Kaufland”. Ponadto sieć intensywnie pracowała nad asortymentem regionalnym i przeprowadziła również kampanię internetową na temat lokalności. Znacząco rozbudowana została również marka Kaufland K-Stąd takie dobre!