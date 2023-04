Kaufland pokazał nowy koncept hipermarketu

Zakończyła się modernizacja sklepu Kaufland w Ravensburgu. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy klienci mogli śledzić jak placówka zmieniała się krok po kroku.

Kaufland pokazuje swoje mocne strony

- Jesteśmy bardzo dumni z naszego nowego sklepu. Dzięki nowemu konceptowi wychodzimy naprzeciw aktualnym życzeniom i wymaganiom naszych klientów. Teraz możemy jeszcze lepiej pokazać nasze mocne strony w zakresie jakości, asortymentu, świeżości i ceny a także zaoferować klientom jeszcze bardziej zrównoważone zakupy – mówi kierownik sklepu Thilo Emmenlauer.

Zmodernizowany sklep Kaufland w Ravensburgu

Regionalność i zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Przy doborze asortymentu nacisk położono na produkty od regionalnych dostawców. Oprócz znanych producentów markowych towarów, w asortymencie znajdują się też towary mniejszych firm. Aby ułatwić konsumentom wybór produktów regionalnych oznaczono je specjalnym znakiem serca.

W ramach modernizacji zmieniono wyposażenie sklepu. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom energooszczędnym i przyjaznym dla klimatu typu energooszczędne regały chłodnicze oraz oświetlenie LED. Ceny w dziale owocowo-warzywnym prezentowane są za pomocą elektronicznych etykiet cenowych.

Zmodernizowany sklep Kaufland w Ravensburgu

Zielony dach sklepu Kaufland

Sklep w Ravensburgu ma zielony dach. Ponadto planowane jest wykorzystanie powierzchni dachu do wytwarzania energii elektrycznej poprzez zainstalowanie systemu PV.

Kompetentne doradztwo, różnorodny asortyment

Sklep oferuje swoim klientom rozbudowaną, bogatą ofertę artykułów spożywczych na powierzchni ponad 5800 metrów kwadratowych. Nacisk kładziony jest na działy produktów świeżych, nabiału, wędlin, serów i ryb. Ponadto klienci mogą kupić świeżo przygotowane sushi.

Zmodernizowano też ladę serową, wędliniarską, rybną i z przekąskami. Piekarnia również została znacznie powiększona.

Cały asortyment obejmuje ponad 35 000 pozycji. Klienci mogą wybierać spośród wielu markowych artykułów, produktów wytwarzanych regionalnie, atrakcyjnych marek własnych, produktów ekologicznych i artykułów fair trade. Kaufland posiada też duży wybór produktów wegańskich i wegetariańskich.

Asortyment artykułów spożywczych uzupełniają artykuły gospodarstwa domowego, elektronika, tekstylia, artykuły papiernicze, zabawki oraz artykuły sezonowe i cotygodniowe promocje.

Godziny otwarcia pozostają przyjazne dla klientów: od poniedziałku do soboty od 7:00 do 22:00. Do dyspozycji klientów jest ponad 330 bezpłatnych miejsc parkingowych. W dwóch punktach e-ładowania klienci mogą wygodnie i łatwo naładować swój samochód podczas zakupów.