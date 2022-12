Kaufland pokazał wyniki sprzedaży w Polsce. Jest miliard złotych więcej

Rok finansowy trwający od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 spółka Kaufland Polska Markety zakończyła przychodami w wysokości 11 996 613 000 złotych.

Zysk netto to 109 280 000 złotych.

Kapitał podstawowy spółki wynosi 3 146 513 000 złotych.

W poprzednim roku finansowym spółka osiągnęła przychody w wysokości 11 004 435 tysięcy złotych a zysk netto to 286 280 tysięcy złotych.

Na dzień 28 lutego 2022 roku wspólnikami firmy byli:

• spółka Kaufland Ost-Europa Beteiligungs-GmbH, która posiada 95,184606% udziału w kapitale podstawowym,

• spółka Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., która posiada 0,000032% udziału w kapitale podstawowym,

• spółka RAMSA Beteiligungs GmbH, która posiada 4,815362% udziału w kapitale podstawowym.

Zarząd Kauflandu w Polsce. Jest jedna zmiana

Na koniec lutego 2022 r. w skład zarządu wspólnika reprezentującego spółkę wchodzili: Gunnar Günther (prezes), Ewelina Jarosińska, Marcin Łojewski, Adam Madeja, Gabriel Čuka oraz Laura-Elena Manu.

Z dniem 28 lutego 2022 roku z funkcji członka zarządu została odwołana Susann Pannicke.

21 lat Kauflandu w Polsce

Kaufland działa w Polsce od 2001 roku. Sieć należy do grona największych pracodawców w Polsce – w 238 sklepach, trzech centrach logistycznych oraz siedzibie głównej Kaufland zatrudnia łącznie ponad 15 000 osób. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. Spółka jest częścią Grupy Schwarz, która pod względem generowanych przychodów jest największym przedsiębiorstwem z branży handlu detalicznego w Europie i czwartym co do wielkości na świecie.

Kaufland chce otwierać około 10 sklepów rocznie w Polsce

Silna ekspansja jest jednym z kluczowych elementów strategii sieci Kaufland w Polsce. W związku z tym firma nieustannie monitoruje rynek i poszukuje nowych miejsc pod inwestycje, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

- Nasza strategia zakłada otwarcie ok. 10 sklepów w ciągu roku – mamy nadzieję utrzymać to działanie również w przyszłym roku. Obecnie posiadamy 237 marketów w całym kraju, z czego 7 placówek uruchomiliśmy w tym roku kalendarzowym - mówiła nam w listopadzie Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Duży wzrost zatrudnienia w Kauflandzie

Spółka w roku finansowym 2021 zatrudniała przeciętnie trzynaście tysięcy

siedemset pięćdziesiąt jeden osób. W poprzednim okresie przeciętne zatrudnienie to dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osób.

Od 2023 r. pracownicy Kauflandu będą zarabiać więcej

W styczniu 2023 r. firma podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Na podwyżki dla pracowników Kaufland przeznaczy w nachodzącym roku łącznie 120 mln zł. Od stycznia 2023 r. osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto. Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto.