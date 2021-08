Kaufland przejmuje Tesco Kapelanka

5 lipca 2021 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z części mienia Cinema Asset Manager – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach.

Właścicielem centrum handlowego, na terenie którego działalność prowadzi Tesco Kapelanka jest CAM. Spółka ta wynajmie powierzchnię handlową na rzecz Kauflandu

Przeczytaj także: Od 5 września sklepy Kaufland będą otwarte także w niedziele niehandlowe

CAM prowadzi działalność głównie na rynku nieruchomości i należy do grupy Echo Ivestment zajmującej się działalnością deweloperską na rynku mieszkaniowym, biurowym i centrum handlowych.

Przypomnijmy, że 13 lipca UOKIK powiadomił, że prezes urzędu - Tomasz Chróstny - wystosował zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku, ze szkodą również dla konsumentów.