Kaufland przeznaczy 3 mln zł za dodatki za pracę w niedziele

Dodatek otrzyma każda osoba zatrudniona w markecie pracująca w niedziele niehandlowe oraz personel magazynów, który przygotowuje i realizuje niedzielne dostawy do marketów.

Zatrudnieni, świadczący pracę w niedziele mają możliwość wyboru zmian według własnych preferencji.

W niedziele otwarte sa niemal wszystkie sklepy Kaufland, z wyjątkiem sklepu sieci w Zielonej Górze, przy ul. Energetyków.

Kaufland płaci za pracę w niedziele

W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów. Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wszystkich sklepów w niedziele niehandlowe. Wyjątek stanowi sklep sieci w Zielonej Górze, przy ul. Energetyków.

Zatrudnieni, świadczący pracę w niedziele mają możliwość wyboru zmian według własnych preferencji oraz odbiór dnia wolnego w dogodnym dla siebie terminie najpóźniej do końca każdego miesiąca.

- Decyzja dotycząca otwarcia sklepów w niedziele nie była dla nas łatwa, jednak placówki nieprowadzące handlu przez siedem dni w tygodniu są narażone na utratę klientów. Priorytetem sieci Kaufland jest utrzymanie stabilnych miejsc pracy i zapewnienie pracownikom atrakcyjnych warunków adekwatnych do zaangażowania, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego dodatku dla pracowników pracujących w niedziele. Zostanie on utrzymany aż do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy ograniczającej możliwość handlu w niedziele – tłumaczy Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Przeczytaj także: W niedzielę sklepy będą zamknięte

Pensje w Kaufland

W sieci Kaufland osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a osoba zatrudniona na stanowisku lidera zespołu na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie.