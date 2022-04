Kaufland przygotuje wielkanocną ofertę dla Ukraińców

- Największy ruch związany z przygotowaniami do świąt wielkanocnych obserwujemy z reguły w tygodniu je poprzedzającym. Nasi klienci sięgają w tym okresie przede wszystkim po produkty umożliwiające przyrządzenie tradycyjnych potraw, m.in. jajka, majonez, białą kiełbasę, mięso, wędliny, żurek czy artykuły wykorzystywane do pieczenia świątecznych ciast. Z uwagi na napływ klientów z Ukrainy w następnym tygodniu w ofercie promocyjnej pojawią się również produkty, które pozwolą przygotować się do świąt osobom narodowości ukraińskiej - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Producenci podnoszą ceny

Wzrost cen surowców, m.in. olejów roślinnych, mleka, drobiu i wieprzowiny, rosnące koszty energii i paliwa, a także konflikt w Ukrainie i problemy z podażą niektórych surowców i towarów skutkują tym, że producenci podnoszą ceny produktów, co dotyka zarówno sieci handlowe, jak i samych konsumentów. - Pomimo bardzo trudnych okoliczności cały czas pracujemy nad tym, aby narastająca presja cenowa była jak najmniej odczuwalna dla naszych klientów. W okresie przedświątecznym niezmiennie przygotowaliśmy dla nich szereg promocji - dodaje Maja Szewczyk.