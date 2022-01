Kaufland rekrutuje studentów. Oferuje 5 tys. zł brutto

Program stażowy Absolwent skierowany jest do studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów, a także absolwentów z krótkim stażem na rynku pracy. Sieć Kaufland wykazuje otwartość na kandydatów bez doświadczenia zawodowego, priorytetowo traktując nastawienie na rozwój, a także realne zainteresowanie branżą handlu detalicznego.

Co proponuje Kaufland

Podczas rocznego stażu uczestnicy programu mogą liczyć na umowę o pracę, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto, a także szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych. Program otwiera jednocześnie drzwi do międzynarodowej kariery. Wyróżniający się stażyści otrzymają szansę dalszego rozwoju w firmie Kaufland Polska, a także w każdym z ośmiu europejskich krajów, w których obecna jest sieć.

Kaufland poszukuje stażystów zarówno do pracy we wrocławskiej centrali, jak i do sprzedaży operacyjnej w całej Polsce. Na kandydatów czekają stanowiska w Departamencie Zakupu, Pionie Budowy, Ekspansji, Nieruchomości i Zaopatrzenia, Dziale Kreacji, a także w 231 sklepach Kaufland. Wielu ekspertów zatrudnionych w firmie rozpoczęło swoją przygodę od programu stażowego, po którym ich kariera nabrała tempa.

Proces rekrutacyjny zakończy się 15 lutego. Wybrani kandydaci rozpoczną pracę w strukturach Kaufland już 1 kwietnia.