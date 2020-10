Kaufland rozwija kategorię "bez GMO"

Kaufland sukcesywnie rozszerza swój asortyment o artykuły, które zostały wyprodukowane bez stosowania GMO.

Mając na uwadze rosnącą świadomość konsumentów odnośnie wytwarzania żywności oraz coraz większy popyt na produkty wysokiej jakości, Kaufland oferuje teraz klientom własne produkty nabiałowe marek K-Classic oraz K-Stąd Takie Dobre! opatrzone biało-zielonym znakiem „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Oferta obejmuje m.in. różne rodzaje twarogu, mleko UHT, mleko świeże czy też sery żółte typu Salami, Morski, Gouda, Liliput. Oprócz nabiału w asortymencie marki Kauflandu K-Stąd Takie Dobre! konsumenci znaleźć mogą również mięso z kurczaka karmionego paszą bez GMO. Produkty mięsne tego typu są także dostępne w portfolio innej marki Kaufland K-Favourites. Tym samym sieć daje wyraźny sygnał, że w swojej działalności stawia na zrównoważoną produkcję żywności.

- Wspólnie z dostawcami dbamy o to, aby zapewnić konsumentom dostęp do artykułów wysokiej jakości. Do niedawna produkty z oznaczeniem „Wyprodukowano bez stosowania GMO” czy „Bez GMO” można było znaleźć przeważnie na półkach z droższą żywnością, dlatego sukcesywnie poszerzamy asortyment marek własnych Kauflandu o artykuły wytworzone w sposób zrównoważony, a do tego w przystępnej cenie, co jest istotne dla klientów, którzy przywiązują wagę zarówno do pochodzenia artykułów spożywczych, jak i wydatków związanych z ich zakupem – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland.

Wolny od GMO asortyment marek Kauflandu oraz innych marek będzie nadal rozszerzany m.in. o sery solankowe oraz wędzone, śmietankę, jak również o produkty BIO, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów.