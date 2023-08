Kaufland rozwija koncept one-stop-shopping i nawiązuje współpracę z nowymi najemcami

Kaufland oferuje w swoich sklepach nie tylko różnorodny asortyment, ale także dostęp do szerokiego wachlarza usług. Odpowiadając na oczekiwania klientów, sieć rozwija się zgodnie z ideą one-stop-shopping i konsekwentnie rozbudowuje portfolio najemców w swoich pasażach.

Dobór punktów usługowych w pasażach handlowych sklepów Kaufland każdorazowo poprzedzony jest staranną analizą potrzeb lokalnych społeczności. Sieć nawiązuje współpracę z partnerami, których oferta stanowi optymalnie uzupełnienie asortymentu produktowego w markecie. Obecnie w sklepach Kaufland klienci mogą korzystać z oferty w sumie ponad 2000 punktów handlowych i usługowych. Grono najemców jest regularnie poszerzane – w okresie od kwietnia do maja br. w placówkach Kaufland pojawiło się czternastu nowych najemców, a cztery obiekty zostały odnowione.

Zrównoważone punkty usługowe w Kaufland

Kaufland przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. W związku z tym chętnie nawiązuje współprace z najemcami, którzy prowadząc swój biznes, są zaangażowani w kwestie środowiskowe bądź społeczne. Wśród nowych partnerów sieci Kaufland znalazł się m.in. sklep zoologiczny w sklepie w Pleszewie, który tworzy swoje punkty w myśl idei less waste: używa mebli z recyklingowanych płyt, a materiały reklamowe i etykiety cenowe wykonuje ręcznie z papieru. Innym przykładem jest rodzinna pracownia krawiecka w sklepie w Opolu, która organizuje warsztaty krawieckie dla dzieci. Na uwagę zasługuje również piekarnia otwarta w markecie w Ciechanowie, która angażuje się w akcje charytatywne, m.in. wspiera inicjatywę „Kup chleb dla potrzebujących”.

Kaufland niezmiennie nadaje również priorytet lokalności. Sieć w pierwszej kolejności sięga po artykuły od regionalnych dostawców, promuje tradycje kulinarne różnych regionów Polski, a także nawiązuje współprace z rodzinnymi firmami z najbliższej okolicy sklepów, które są znane i doceniane przez lokalne społeczności. Niejednokrotnie stają się one najemcami pasaży handlowych. W tym obszarze należy przywołać przykład rodzinnej pracowni jubilerskiej w Jabłonnej, rzemieślniczej marki lodów we Wrocławiu, a także kwiatomatu uruchomionego w Skawinie, do którego bukiety dostarcza lokalny dostawca.

Nowe formaty najemców Kaufland

Poza sprawdzonymi formatami na lokalnym rynku Kaufland sięga również po nowe rozwiązania, oferując swoim klientom dostęp do wielu innych usług będących w kręgu ich zainteresowania. Sieć uruchomiła pionierski koncept 2w1 oferujący lody i kawę z Costa Coffee, pierwszą w sklepach Kaufland winiarnię czy też salon urody.

Zarówno Kaufland, jak i najemcy przywiązują dużą wagę do jakości stoisk, dlatego w ostatnim czasie część pasaży została odrestaurowana. W nowym koncepcie funkcjonuje piekarnia w Ciechanowie, cukiernia w Legionowie, sklep mięsny w Bytowie i kantor w Jabłonnej.

Pełna lista nowych najemców Kaufland z okresu kwiecień-maj 2023 r.

· Winiarnia Kapkawina.pl – sklep Kaufland w Jastrzębiu-Zdroju

· Jubiler Anillo – sklep Kaufland w Jabłonnej

· Kwiaciarnia MD Marek Doleżych – sklep Kaufland w Krapkowicach

· Sklep zoologiczny GEKON – sklep Kaufland w Pleszewie

· Delikatesy mięsne ZM SKIBA – sklep Kaufland w Bytowie

· Specjalistyczny sklep z kawą i herbatą Tis Coffee – sklep Kaufland we Wrocławiu (ul. Sieradzka 7)

· Salon urody Beauty Concept – sklep Kaufland w Słupsku

· Salon M-GSM – sklep Kaufland w Piotrkowie Trybunalskim

· Szwalnia i salon odzieży Lariko Studio – sklep Kaufland w Opolu

· Salon GSM KIWI – sklep Kaufland w Tomaszowie Mazowieckim

· Polish Lody – przed sklepem Kaufland we Wrocławiu (ul. Jana Długosza 74)

· Lodolandia + Costa Coffee – przed sklepem Kaufland w Wołominie

· Si Gelato + Costa Coffee – przed sklepem Kaufland w Suwałkach

· Foodtruck Pizza Una Volta! – sklep Kaufland w Krakowie (ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14)

· Kwiatomat Filarowe Historie – przy sklepie Kaufland w Skawinie

· Kantor EXG – sklep Kaufland w Jabłonnej

Lista odnowionych lokali Kaufland z okresu kwiecień-maj 2023 r.:

· Piekarnia K. Zieliński – sklep Kaufland w Ciechanowie

· Cukiernia Sweet Home – sklep Kaufland w Legionowie