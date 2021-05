Kaufland sięga po kolejną lokalizację Tesco

Na zdjęciu sklep sieci Kaufland w Kielcach, fot. shutterstock

19 maja sieć Kaufland złożyła w UOKiKu kolejny wniosek ws. przejęcia lokalizacji po innej sieci handlowej. Tym razem chodzi o część mienia należącego do Tesco Polska.

W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni handlowej (koncentracja o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Na razie nie wiem o którą lokalizację chodzi. Sieć nie podała tej informacji we wniosku.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m.in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

W 2020 r. Kaufland powiększył się o 12 nowych sklepów – w tym 7 przejętych po Tesco.

Przypomnijmy, 11 maja Kaufland poinformował, że w najbliższym czasie modernizacji zostanie poddanych 14 marketów Kaufland w wybranych miastach w Polsce: 7 z nich to sklepy, które zostały wybudowane przez sieć, natomiast pozostałe 7 placówek to markety, które należały wcześniej do Tesco (m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku).

Zakupy w odnowionych placówkach mogą już robić mieszkańcy Pabianic, Sanoka oraz Nowej Soli, a kolejne modernizacje odbywają się zgodnie z planem

Modernizacje w pozostałych marketach wybudowanych przez Kaufland rozpoczną się od maja 2021 r. do stycznia 2022 r. i zakończą się w pierwszej połowie 2022 roku. Zmiany zajdą w sklepach w Bielsku Podlaskim, Brodnicy, Kościanie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pile i Wałczu.