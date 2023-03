Kaufland szuka stażystów i praktykantów podczas Talent Days

Targi pracy organizowane są z myślą o osobach, które chcą postawić pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej w formie praktyk, stażu czy stałego zatrudnienia. Wartością dodaną Talent Days jest możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami oraz złożenia aplikacji przy stoisku pracodawcy. Partnerem wydarzenia jest m.in. sieć Kaufland, która wychodzi naprzeciw młodym ludziom poszukującym pierwszych doświadczeń zawodowych.

Podczas tego intensywnego dnia na studentów czekają warsztaty z ekspertami od rekrutacji. Będzie to również okazja do pracy nad swoim CV, a nawet do zrobienia sobie profesjonalnego zdjęcia.

Czym jest Talent Days?

Talent Days to nie jedyne wydarzenie dla grona akademickiego, w którym bierze udział Kaufland. Reprezentanci firmy będą obecni podczas VI edycji Tygodnia Kobiet na SGH w Warszawie, który odbywa się w terminach 21-25.03. Aleksandra Gos-Portka, dyrektor Sprzedaży w Kaufland, będzie prelegentką podczas panelu „Together toward equality, czyli razem w stronę równości”. Podczas wydarzenia studentki mogą liczyć na inspirujące spotkania z kobietami, które odniosły sukces w różnych branżach i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem z dziewczynami, które wchodzą na rynek pracy.