Kaufland w grze video Animal Crossing. Sieć współpracuje z Shini Waifu

Na wyspie Kaufland zamieszkanej przez antropomorficzne zwierzęta gracze mogą zdobywać wiedzę na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju, a przy okazji odpocząć w wirtualnej kawiarni lub wybrać dla swojej postaci specjalnie obrandowaną odzież. Sieć podjęła również współpracę ze streamerką gamingową Shini Waifu, która w transmisji live będzie eksplorować wyspę Kaufland.

Wyspa Kaufland wypromuje sieć

Branża gier komputerowych jest obecnie największym rynkiem rozrywki na żądanie. Szacuje się , że w samym 2022 roku jej przychody osiągną ponad 175 milionów dolarów. W Polsce mamy około 17 milionów graczy, a do 2024 roku wartość branży ma wynieść ok. 760 milionów dolarów. Do jednej z najlepiej sprzedających się gier należy Animal Crossing: New Horizons. Działająca na zasadzie symulatora życia gra video jest piątą odsłoną cyklu hitowej serii na konsolę Nintendo Switch.

Jakie wartości będzie promował Kaufland?

Pojawiająca się w niej wyspa Kaufland to projekt, będący jednocześnie przekazem edukacyjnym, który dla sieci jest niezwykle ważny, szczególnie jeśli chodzi o tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, zdrowym odżywianiem oraz segregowaniem odpadów. Poruszając się w wirtualnym świecie, gracze mogą zobaczyć, skąd pochodzi żywność, a także co dzieje się z kaucjonowanymi butelkami w Kauflandzie. Znajdują się tam również miejsca parkingowe dla rowerów oraz pojazdów, elektrownie słoneczne i turbiny wiatrowe. Podchodząc do tablicy z ogłoszeniami, można zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju oraz tego, jak w prosty sposób zadbać o ochronę środowiska i klimatu. To jednak nie wszystkie atrakcje – odwiedzając wyspę Kaufland, gracze mogą uprawiać własne warzywa i owoce, odpocząć w kawiarni Kauflandu, jak również samodzielnie zaprojektować koszulkę z logo sieci, a także wybrać czapeczkę dla swoich wirtualnych bohaterów. A to wszystko w otoczeniu znajomych postaci Animal Crossing takich jak m.in. główny bohater szop pracz – Tom Nook.

- Jako odpowiedzialna firma wiemy, jak ważna jest edukacja w zakresie zdrowego żywienia oraz świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, w tym projektu gamingowego, to doskonała okazja do kształtowania odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo postaw poprzez zabawę. Dla wszystkich miłośników gry mamy także niespodziankę – livestreaming z konkursem z nagrodami, który zostanie poprowadzony przez influencerkę Shini Waifu – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Gry komputerowe odgrywają znaczącą rolę w rozwoju młodych graczy, kształtowaniu ich umiejętności samodzielnego myślenia oraz prospołecznych postaw.

Kampania promocyjna związana z grą „Animal Crossing” rozpocznie się 5 lipca i będzie obecna w mediach społecznościowych sieci Kaufland.