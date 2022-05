Kaufland w Pile zyskała kasy samoobsługowe, butelkomat i Strefę Świadomego Odżywiania

W placówce pojawiła się m.in. Strefa Świadomego Odżywiania, kasy samoobsługowe, nowy punkt informacji klienta oraz automat do przyjmowania kaucjonowanych szklanych butelek.

Dla osób, które odwiedzą zmodernizowany sklep, sieć przygotowała wiele atrakcji i wyjątkową ofertę promocyjną.

W zmodernizowanym sklepie w Pile klienci mogą korzystać z wielu cyfrowych rozwiązań. Należą do nich m.in. nowoczesne panele dotykowe, które pozwalają zarejestrować kartę Payback, sprawdzić stan punktów i aktywować specjalne kupony, a przy ladzie obsługowej zapoznać się ze składem produktów oferowanych na wagę. W markecie odnowiono także ladę obsługową, przy której można zakupić świeże mięsne, sery i gotowe przekąski, a także skorzystać z fachowej porady personelu. Sklep wyposażono również we własną wędzarnię. W placówce znajduje się Strefa Świadomego Odżywiania, w której klienci znajdą produkty przeznaczone dla osób z konkretnymi potrzebami żywieniowymi, w tym artykuły z niską zawartością cukru, produkty bezglutenowe, a także wegańskie i wegetariańskie. Dla wygody osób preferujących płatności bezgotówkowe zamontowano kasy samoobsługowe. W sklepie wyremontowano także toalety i pomieszczenie dla matki z dzieckiem, wymieniono regały, a także zamontowano nowe szafki depozytowe. Osoby chcące skorzystać z pomocy personelu otrzymają wsparcie w nowym punkcie informacji klienta. Na terenie całego marketu kupujący mają także dostęp do darmowego Internetu.

Atrakcje z okazji otwarcia

W odnowionym sklepie Kaufland przygotował specjalne atrakcje dla kupujących. Jedną z nich jest konkurs Koło Szczęścia, w którym można wziąć udział w czwartek 12 maja, w godzinach 10:00-18:00, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł. W puli nagród są przede wszystkim produkty marek własnych Kaufland, takich jak K-Favourites (produkty spożywcze z wyselekcjonowanych składników), K-Bio (żywność ekologiczna), Liv&Bo (artykuły dekoracyjne inspirowane Skandynawią) oraz bevola (artykuły do pielęgnacji i higieny dla całej rodziny). Ponadto w dniach 12-18 maja klienci zmodernizowanej placówki będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty promocyjnej – ceny wybranych produktów zostały obniżone nawet o 40 procent.