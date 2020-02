Kaufland z akcją promocyjną Ciach VAT

27 lutego Kaufland rozpoczyna akcję promocyjną Ciach VAT na ponad 3 000 produktów, w związku obniżką podatku VAT, która wejdzie w życie w całej Polsce od kwietnia. Obniżki obejmują artykuły codziennego użytku, w tym produkty spożywcze takie jak pieczywo i wyroby piekarniane, owoce, jak również produkty dla dzieci oraz niemowląt i wiele innych.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 r. w Polsce wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT. Oznacza to, że niektóre kategorie produktów zostaną objęte inną stawką VAT, przez co będą one tańsze. W ramach akcji promocyjnej Ciach VAT Kaufland obniża ceny produktów jeszcze przed oficjalnym wejściem w życie zmian stawek VAT.

W ramach akcji Ciach VAT: Wafle Knoppers (opakowanie 3x25g) dostępne są za 3,05 zł (wcześniej 3,59 zł), ciastka zbożowe Belvita (opakowanie 300 g) za 5,09 zł (5,99 zł przed obniżką), zaś paluszki Lajkonik 180/200 g za 2,95 zł (wcześniej 3,49 zł). Obniżka obejmie także wybrane rodzaje przypraw Prymat, które będzie można kupić za 1,09 zł (20 groszy mniej niż przed obniżką cen, czy różne rodzaje musztardy Develey (kubek 210 g) za 0,85 zł (przed obniżką: 0,99 zł) czy 2,59 zł za słoik 350 g, który kosztował wcześniej 2,99 zł.