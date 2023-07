Kaufland z kampanią promocyjną marek własnych

Sytuacja ekonomiczna w kraju motywuje polskich konsumentów do poszukiwania alternatyw produktowych na rynku FMCG. Jak podaje GFK Polonia, już co piąty produkt znajdujący się w koszyku zakupowym Polaka jest marką własną oferowaną przez retailera. Coraz częściej poza korzyściami związanymi z niską ceną konsumenci doceniają wysoką jakość produktów oraz fakt, że bardzo często asortyment ten wytwarzany jest przez lokalny sektor MŚP, co z kolei pozytywnie wpływa na mikroekonomiczną sytuację w regionie. Wszystko to zmotywowało Kaufland do przeprowadzenia kampanii, w której podkreślane są korzyści wynikające z zakupu produktów marek własnych.

Przekaz reklamowy skupia się na dwóch aspektach – marki własne Kaufland są atrakcyjne cenowo, a w dodatku pokrywają w pełni zapotrzebowanie na codzienne produkty. Korzyści te podkreśla claim kampanii, który brzmi: „Marki nasze, oszczędności wasze!”. W spotach filmowych i innych materiałach wizualnych oszczędności symbolizuje skarbonka z logotypem Kauflandu i w czerwonym kolorze sieci. W kampanii pokazywane są zarówno artykuły spożywcze, jak również chemia gospodarcza czy kosmetyki.

Kaufland z 2 tys. produktów marek własnych

Poza flagową marką K-Classic, która obejmuje ponad 2000 artykułów z różnych kategorii, Kaufland ma w swoim portfolio szeroką gamę innych marek własnych, w tym m.in. delikatesowe przysmaki K-Favourites, produkty charakterystyczne dla kuchni polskiej K-Stąd Takie Dobre!, jak również asortyment będący odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe: artykuły pochodzące z rolnictwa ekologicznego K-Bio, żywność bez glutenu lub laktozy K-Free, produkty roślinne K-take it veggie czy przekąski gotowe do spożycia K-to go. Oferta marek sieci Kaufland obejmuje również kosmetyki (bevola), ubrania i zabawki (np. ubranka dla dzieci Kuniboo, Kidland, odzież damska Oyanda, ubrania sportowe Newcential) oraz sprzęt dla domu (np. meble ogrodowe marki Countryside, narzędzia DYI marki My Project, elementy wyposażenia Liv&Bo czy urządzenia AGD marki SWITCH ON).

Kampania marek własnych od Kaudlandu

Kampania dotycząca marek własnych widoczna jest we wszystkich kanałach sieci Kaufland: w gazetkach, materiałach POS, a także w kanałach digitalowych (spoty w serwisie Youtube) oraz w mediach społecznościowych (TikTok, Facebook, Instagram), gdzie uwagę przykuwają m.in. memy stworzone specjalnie na potrzeby kampanii.