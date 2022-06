Kauflandy w Pile i Brodnicy po modernizacji. Kasy samoobsługowe, butelkomat i Strefa Świadomego Odżywiania

W zmodernizowanych sklepach w Pile i Brodnicy klienci mogą korzystać z wielu cyfrowych rozwiązań. Należą do nich m.in. panele dotykowe, które pozwalają zarejestrować kartę Payback, sprawdzić stan punktów i aktywować specjalne kupony, a przy ladzie obsługowej zapoznać się ze składem produktów oferowanych na wagę. W markecie odnowiono także ladę obsługową, przy której można zakupić wyroby mięsne, sery i gotowe przekąski. Sklep wyposażono również we własną wędzarnię. W placówce znajduje się Strefa Świadomego Odżywiania, w której klienci znajdą produkty przeznaczone dla osób z konkretnymi potrzebami żywieniowymi, w tym artykuły z niską zawartością cukru, produkty bezglutenowe, a także wegańskie i wegetariańskie. Zamontowano też kasy samoobsługowe. W sklepie wyremontowano także toalety i pomieszczenie dla matki z dzieckiem, wymieniono regały, a także zamontowano nowe szafki depozytowe. Na terenie całego marketu kupujący mają także dostęp do darmowego Internetu.