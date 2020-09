Kawy Starbucks w ofercie Nestle

W ramach globalnej umowy, Nestlé wprowadza kawę Starbucks do sklepów w Polsce. W pierwszej kolejności, jesienią, dostępne będą kapsułki do ekspresów NESCAFÉ Dolce Gusto oraz Nespresso. Kolejne produkty zostaną wprowadzone do końca roku.

Polska dołącza do kilkudziesięciu krajów świata z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, w których dostępne są kawy Starbucks od Nestlé. Wprowadzenie nowych produktów świetnie wpisuje się w coraz silniejszy trend spożycia kawy w domu.

Kawy Starbucks od Nestlé będą dostępne w trzech wariantach palenia ziaren: Blond Roast (smak delikatny i łagodny), Medium Roast (gładki i zrównoważony), Dark Roast (pełny i wyrazisty). Wszystkie warianty przygotowywane są w 100% z ziaren arabiki, pozyskiwanej w zrównoważony sposób z upraw objętych programem Starbucks C.A.F.É Practices,.

W pierwszej kolejności, jesienią, w Polsce dostępne będą kapsułki Starbucks do ekspresów NESCAFÉ Dolce Gusto oraz od Nespresso. W pierwszym przypadku będzie to pięć wariantów: kremowe Cappuccino, klasyczne Caramel Macchiato, delikatne Latte Macchiato, bogate w smaku Espresso oraz Grande z nutą toffi. Nespresso zaoferuje pięć wariantów kawy Starbucks, m.in. Caffe Verona z nutami karmelu i gorzkiej czekolady oraz House Blend – z nutami orzechów i kakao.

Od września kawy Starbucks od Nestlé są dostępne w sklepach Carrefour, a także w kanałach e-commerce: na Carrefour.pl, Frisco.pl oraz w oficjalnym sklepie Nestlé na Allegro.pl. Dodatkowo kapsułki NESCAFÉ Dolce Gusto można zakupić także na stronie marki pod adresem dolce-gusto.pl.