Kerfuś ambasadorem marki. Najpopularniejszy robot w Polsce wypromuje odzież

Samojezdny robot Kerfuś, którego można spotkać w sklepach sieci Carrefour, stał się dla firmy skutecznym narzędziem reklamowym. Dzięki swojej mobilności i widoczności, promowane przez niego produkty notują bardzo dobre wyniki sprzedaży, dlatego sieć postanowiła wykorzystać go do promocji najnowszej kolekcji odzieży jeansowej marki TEX, która dostępna jest niej na wyłączność.

- Ubrania marki TEX wykonane są z wysokiej jakości tkanin i materiałów, w tym ekologicznych. Bez względu na okoliczności, dzień tygodnia czy porę roku, mamy wszystko, czego potrzeba, aby czuć się komfortowo i wyglądać modnie, a przy tym nie przepłacać na zakupach odzieży - mówi Anna Waszkiewicz, Menedżer Grupy Kategorii Produktowych - EPCS i Tekstylia. - W naszej najnowszej kolekcji, klienci znajdą szeroki wybór odzieży jeansowej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, które będą promowane przez Kerfusia. Jestem przekonana, że dzięki obecności naszej gwiazdy internetu, jeszcze więcej osób zajrzy do naszego działu tekstylnego i zapozna się z naszą różnorodną i atrakcyjną cenowo ofertą ubrań, idealną na trudne czasy inflacji - dodaje.

W ślad za utrzymującą się popularnością swojego robota, Carrefour wprowadza do oferty również kolejne gadżety z jego podobizną. Robot sygnował do tej już dwie bestsellerowe serie ubrań skierowane do fanów. Teraz w ofercie pojawiły się nowe koszulki z ręcznie rysowanymi wzorami, przedstawiające Kerfusia stylizowanego na lata 90-te oraz takie, w bardziej współczesnym wydaniu. Świeżo wprowadzone modele ubrań zaprojektowali uzdolnieni artyści, a wkrótce stworzą również kolekcję skierowaną do dzieci i młodzieży.