Kiedy Dino powie "basta"? Sześć lat temu padła liczba

- Zarząd jest zdania, że potencjał rynku polskiego pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Grupy Dino. To oszacowanie opiera się na przeanalizowaniu przez zarząd aktualnego otoczenia konkurencyjnego i gęstości pokrycia sklepami konkurentów każdego z regionów Polski - to zdanie znalazło się w prospekcie emisyjnym Grupy Dino, kiedy w 2017 r. debiutowała na GPW.

Dino ma 2,2 tys. sklepów. Potencjał określało na 2,7 tys.

4 lipca br. sieć poinformowała, że liczy już 2272 sklepy. W pierwszym połroczu 2023 r. firma otworzyła 116 nowych sklepów. Do osiągnięcia liczy 2700 sklepów niewiele już brakuje.

Sieć marketów Dino na koniec 2022 r. fot. za Grupa Dino

Historia Grupy Dino. Pierwszy sklep i strategiczny inwestor

Historia Grupy Dino sięga 1999 roku, kiedy Tomasz Biernacki, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otworzył pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino. Po wypróbowaniu różnych formatów sklepu Tomasz Biernacki dostrzegł możliwość ekspansji supermarketów w segmencie proximity w małych i średnich miejscowościach oraz na peryferiach dużych miast w Polsce, dlatego też zaczął realizować strategię stopniowego

otwierania nowych sklepów prowadzącą do udanego i zyskownego rozwoju sieci.



W 2003 roku Tomasz Biernacki nabył większościowy udział w Agro Rydzynie, spółce będącej właścicielem zakładu mięsnego, który zaopatrywał sklepy Dino w świeże mięso od początku ich istnienia, zabezpieczając w ten

sposób dostawy świeżego mięsa i wędlin do sieci sklepów Grupy Dino.

Spółka została utworzona w 2007 roku pod nazwą Dino Polska sp. z o.o. Od tego momentu sklepy były stopniowo przenoszone do spółki. Ostatni sklep został sprzedany spółce w 2010 roku.

Poprzez stopniowe zwiększanie swojego udziału w Agro-Rydzynie Tomasz Biernacki został jej jedynym udziałowcem w 2010 roku. W tym samym roku przeniósł udziały w Agro-Rydzynie do Grupy Dino.

W 2010 roku PEF VI, strategiczny inwestor mniejszościowy, nabył poprzez spółkę holdingową z siedzibą w Luksemburgu – Polish Sigma Group S.à r.l. – 49% Akcji w Spółce.

Do 2011 roku Grupa Dino miała już 100 sklepów w zachodniej Polsce. W tym samym roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.

Siedziba Grupy Dino znajduje się w Krotoszynie, który jest również głównym centrum operacyjnym Grupy Dino. W Krotoszynie znajduje się siedziba Zarządu, a także działy zakupów, wsparcia informatycznego (IT), kadr (HR), księgowości oraz realizacji projektów inwestycyjnych.