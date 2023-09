Kilka ciekawych faktów o sieci Biedronka. 5 lat sporu ze związkowcami

Największą grupę wiekową w Biedronce stanowią pracownicy w wieku od 35 do 44 lat. 78 850 osób pracuje w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach, a około 84% wszystkich pracowników to kobiety. 1 217 osób – to kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla.