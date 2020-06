Kim jest statystyczny pracownik supermarketu? W tej branży pracuje ponad 700 tys. osób

W 2019 r. kobiety stanowiły ok. 84% zatrudnionych w handlu detalicznym

W sektorze handlu detalicznego w branży spożywczej pracuje 742 tys. ludzi. Według statystyk 84 proc. z nich stanowią kobiety. Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w przedziale 35-44 lat.

Według danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez GUS, w 2019 r. liczba osób zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego w branży spożywczej wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 163 tys. w porównaniu do 2016 r., w tym o 80 tys. w jednostkach o liczbie pracujących od 11 do 49 osób, w jednostkach zatrudniających do 10 pracowników o 53 tys., w podmiotach zatrudniających powyżej 50 osób o 31 tys.

W 2019 r. kobiety stanowiły ok. 84% (621 tys.) zatrudnionych w handlu detalicznym branży spożywczej. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2016 r. o 137 tys. osób. W 2019 r. w jednostkach zatrudniających do 10 pracowników zatrudnionych było 291 tys. kobiet (wzrost o 47 tys. osób w porównaniu do 2016 r.), w sklepach zatrudniających od 11 do 49 pracowników pracowało 234 tys. osób (wzrost o 70 tys. osób), w jednostkach zatrudniających powyżej 50 osób pracowało 96 tys. osób (wzrost o 21 tys.).

W analizowanym sektorze w 2019 r. mężczyźni stanowili ok. 16% ogółu pracujących, tj. ok. 121 tys., co oznacza wzrost o 26 tys. w porównaniu do 2016 r. W jednostkach zatrudniających do 10 pracowników w 2019 r. zatrudnionych było 50 tys. pracowników (wzrost o 6 tys. osób w porównaniu do 2016 r.), w sklepach zatrudniających od 11 do 49 osób pracowało 38 tys. osób (wzrost o 10 tys. osób), w jednostkach zatrudniających powyżej 50 osób pracowało 32 tys. osób (wzrost o 10 tys. osób).

Analizując strukturę zatrudnienia w podziale na 10-letnie grupy wiekowe, można stwierdzić, że w 2019 r. najliczniejsza była grupa wiekowa 35-44, 222 tys. osób. Niewiele mniej zatrudnionych, tj. 200 tys. osób miało od 25 do 34 lat. W grupie wiekowej 45-54 lata pracowało 156 tys. osób. 78 tys. osób znajdowało się w grupie wiekowej 55-64 lata. Podobny poziom zatrudnienia zanotowano w najmłodszej grupie (15-24 lata), tj. 74 tys. Najmniej liczną grupę stanowili seniorzy w wieku powyżej 65 lat, 11 tys. osób.