Klienci Carrefour mogą wspierać organizacje charytatywne za pomocą Donateo

Donateo to autorski projekt BetterPOS. Umożliwia bezgotówkowe wsparcie organizacji dobroczynnych za pomocą wirtualnych puszek, terminali płatniczych oraz stacjonarnych wpłatomatów. W ramach pilotażu, aplikacja Donateo pojawiła się w ostatnich tygodniach na terminalach w wybranych sklepach sieci Carrefour.

Poprzez pieczołowicie przygotowany pilotaż chcieliśmy uzyskać pewność, że jesteśmy w pełni przygotowani technicznie i pracownicy kas zostaną odpowiednio przeszkoleni. Wdrożenie aplikacji w systemie płatniczym sieci przebiegło tak, jak zakładaliśmy, co nas bardzo cieszy. Odbiór ze strony klientów jest bardzo pozytywny. Ze wstępnych danych wynika, że nawet co 5 klient zdecydował się na przekazanie przy okazji zakupów drobnego datku. To bardzo dobry wynik na tak wczesnym etapie działania. Donateo to pierwszy w Polsce projekt tak transparentnej formuły wsparcia organizacji dobroczynnych - komentuje Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS, pomysłodawca Donateo.

W ramach nawiązanej współpracy, rozwiązanie Donateo zostanie wdrożone we wszystkich sklepach stacjonarnych Carrefour.