Klub czytelnika w sklepie Intermarche. Sieci znów próbują otwierać się w niedziele

22 lipca br. sklep Intermarche Swarzędz poinformował swoich klientów, że jest otwarty w każdą niedzielę. Dlaczego? Ponieważ działa jako klub czytelnika - zaprasza na wygodne zakupy z lekturę w ręku!





Intermarche jako Klub Czytelnika fot. za FB

Z jaką reakcją internautów spotkało się to ogłoszenie? Reakcje są różne. Niektórzy cieszą się z możliwości zrobienie zakupów w niedziele, inni dopytują czy kierownictwo sklepu też pracuje w niedziele. Placówka odpowiada, że działa zgodnie z prawem.

Intermarche znowu próbuje w niedziele

Przypomnijmy, o sieci Intermarche i pracy w niedziele było głośno na początku roku. Cieszyński Intermarche postanowił wtedy "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwa inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika.

W placówce Intermarche w Cieszynie miała nawet miejsce interwencja policji, bo w lokalu sprzedawano alkohol. Właściciele sklepu mogą odpowiadać za złamanie zapisów ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą alkohol nie może być sprzedawany w obiektach transportu publicznego. Interwencja miała miejsce na wniosek handlowej Solidarności.

Co na to sama Grupa Muszkieterów? - Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele. Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje przedsiębiorców, a celem Intermarché jest rozwój szyldu z poszanowaniem prawa właścicieli supermarketów do decydowania o ich spółce - odpowiedziało nam wtedy biuro prasowe.

Uszczelniony zakaz handlu

1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Na początku ze statusu placówki pocztowej korzystały głównie sklepy franczyzowe, z czasem - wszyscy liczący się gracze, włączając w to również sieci DIY.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła również określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Czy w niedziele ruszą też Biedronki i Dino?

Na początku lipca "Głos Wielkopolski" pisał, że niektóre sklepy Biedronka w Polsce miałyby stać się również placówkami medycznymi. Czy to kolejny sposób na obejście zakazu handlu w niedzielę? Przypomnijmy, że niedawno Dino dodało to statusu m.in. wypożyczanie sprzętu sportowego.

Wiadomości Handlowe donoszą też o sklepach Carrefour które mają otwierać się jako kluby czytelnika.