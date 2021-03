Klub Jagielloński: Warzywniak+ to zły pomysł, ale konsolidacja branży potrzebna

Państwo nie powinno ingerować w rynek, ale jednocześnie ma obowiązek reagować na kłopoty trapiące obywateli. Poligonem działań państwa staje się obecnie rynek rolno-spożywczy. Czy jednak powstający Narodowy Holding Spożywczy można uznać za dobre rozwiązanie? - zastanawia się Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”.

Jedną z propozycji działania administracji publicznej w zakresie dostaw żywności było stworzenie państwowej sieci sklepów Warzywniak+. Takiego scenariusza nie wykluczał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Koncepcja nie została zbyt dobrze przyjęta. Szybko pojawiły się publikacje wykazujące, że państwowa sieci sklepów to pomysł absurdalny. Trudno o przykład takiego działania w innych krajach. Projekt szybko ewoluował, nabierając zupełnie innego kształtu. Rząd nie zamierza wycofywać się z planów ingerencji w rynek rolno-spożywczy, a sama taka ingerencja wydaje się koniecznością.

Zdaniem Mateusza Perowicza, pozycja negocjacyjna polskich rolników jest bardzo słaba. Hurtownie i sieci handlowe mogą dowolnie rozgrywać małych i drobnych przedsiębiorców. Potrzebujemy silnych spółdzielni rolniczych, lecz mamy w tym temacie wiele do nadrobienia.

- Z jednej strony, konsolidacja i restrukturyzacja spółek Skarbu Państwa to ingerencja w wolny rynek. Z drugiej strony, tolerowanie braku efektywności ekonomicznej tych firm i ustępowanie pola zagranicznym, dobrze zorganizowanym podmiotom w imię dogmatu wolnego rynku to działanie na szkodę interesu gospodarczego Polski. Jeśli te firmy mają działać, to powinny działać sprawnie - czytamy w publikacji.

Krajowa Spółka Cukrowa istnieje od 2002 roku, skupiając kilkadziesiąt zakładów w całej Polsce. To wokół niej ma zostać utworzona nowa instytucja nazywana Narodowym Holdingiem Spożywczym lub Krajową Grupą Spożywczą, która ma konsolidować państwowe spółki z sektora rolno-spożywczego. Firma doradcza KPMG analizowała 48 spółek, z nich wytypowano 17, które warto rozważyć przy tworzeniu holdingu.

Do UOKiK wpłynął już wniosek o konsolidację pod szyldem Krajowej Spółki Cukrowej ośmiu firm: Danko Hodowli Roślin, Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego, Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice, Poznańskiej Hodowli Roślin, Elewarru, Małopolskiej Hodowli Roślin, Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka i Kombinatu Rolnego Kietrz. Wciąż rozważane jest wsparcie nowej instytucji siecią sklepów. Nic w tym dziwnego.

W sektorze prywatnym znaleźć można wiele przykładów na to, że pakietowanie usług i dystrybucja własnymi kanałami przynoszą większe korzyści. Stacje benzynowe zmieniają się w restauracje, sieci handlowe prowadzą stacje paliw i zaopatrują się w marki własne. Zaspokojenie wszystkich potrzeb klienta sprawia, że żadna złotówka nie trafi do konkurencji. Kontrolowanie kluczowych etapów ścieżki zakupowej sprawia, że nie musimy dzielić się zyskiem z innymi graczami.