Kolejna odsłona sporu między Mariuszem Świtalskim a Forteam Investment

fot. Małpka

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie dzieci Mariusza Świtalskiego na zabezpieczenie ich majątku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie uszczuplania majątku.

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie na postanowienie Sądu z 25.04.2020 dotyczące zabezpieczenia części majątku dzieci Mariusza Świtalskiego – Nataszy, Mateusza, Marcina i Mikołaja na roszczenia Forteam Investments Ltd. Postanowienie objęło łącznie 80 certyfikatów inwestycyjnych Świtalski FIZ, które Mariusz Świtalski darował na rzecz swojego potomstwa.

Sąd podjął decyzję w związku z toczącym się sporem prawnym pomiędzy Forteam a Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od Mariusza Świtalskiego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł.

Certyfikaty inwestycyjne, będącego obecnie w stanie likwidacji, Świtalski FIZ to jedna z głównych składowych majątku rodziny Świtalskich. Reprezentują albo reprezentowały one prawa majątkowe m.in. z akcji różnych spółek kontrolowanych przez rodzinę Świtalskich.

W związku z m.in. zbyciem przez Mariusza Świtalskiego certyfikatów Świtalski FIZ Prokuratura Okręgowa w Warszawie od sierpnia br. prowadzi śledztwo. Dotyczy ono możliwości popełnienia czynów zabronionych, które dotyczą przede wszystkim: świadomego niezaspokojenia roszczeń Forteam i oszustwa.

Równolegle prowadzone jest także drugie śledztwo – przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów. Dotyczy ono zbycia przez Krzysztofa Belcarza 12,94% akcji Czerwonej Torebki (nabytych wcześniej od Świtalski FIZ) na rzecz spółki Druga-Sowiniec Capital sp. z o. o. S.K.A. W tym wypadku prokuratura sprawdza czy przy okazji tej transakcji nie zostało popełnione przestępstwo polegające na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia Forteam.

8 maja 2015 r., Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. W samej umowie wskazano, że strony mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancji, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej Umowy Gwarancyjnej.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w Umowie Gwarancji. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancji. Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Forteam, co spowodowało złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń i wstąpienie na drogę powództwa cywilnego.