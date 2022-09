Kolejna sieć otwiera czytelnię. Książka furtką w prawie?

Celem Klubu ma być propagowanie czytelnictwa, a tym samym walka z niezbyt chlubnymi statystykami dot. czytania książek przez Polaków.

Klub czytelnika Topaz czynny także w niedziele

- Czy wiesz, że statystyczny Polak czyta tylko 4 książki rocznie, podczas gdy średnia światowa to aż 20 książek na rok? Przywróćmy modę na czytanie! Zapraszamy do Klubu Czytelnika TOPAZ zlokalizowanego w sklepie TOPAZ przy ul. Warszawskiej 133 w Siedlcach. Klub Czytelnika Topaz czeka na Ciebie od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu! Czytaj, wypożyczaj lub kupuj książki z Klubu Czytelnika TOPAZ - zachęca sieć.

Intermarche z klubem czytelnika

Przypomnijmy, w lipcu pisaliśmy o klubie czytelnika w Intermarche Swarzędz.

22 lipca br. sklep Intermarche Swarzędz poinformował swoich klientów, że jest otwarty w każdą niedzielę. Dlaczego? Ponieważ działa jako klub czytelnika - zaprasza na wygodne zakupy z lekturę w ręku!

O sieci Intermarche i pracy w niedziele było głośno na początku roku. Cieszyński Intermarche postanowił wtedy "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwa inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika.

W placówce Intermarche w Cieszynie miała nawet miejsce interwencja policji, bo w lokalu sprzedawano alkohol.

Kontrole PiP w Biedronce

W związku z licznymi doniesieniami mediów o planach otwarcia w niedzielę 7 sierpnia br. sklepów należących do sieci „Biedronka” Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podjęła decyzję o przeprowadzeniu na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Sklepy był zamknięte. Media donosiły, że sieć przymierza się do otwarcia czytelni, aby otworzyć się w niedziele.