Kolejna wpadka Żabki? Aktywista punktuje alkoholową promocję

Jazda na rowerze i chlanie. Co może pójść nie tak. Kartele alkoholowe i Żabka Polska są zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego - napisał na Twitterze Jan Śpiewak.

Jan Śpiewak krytykuje promocję Żabki, fot. za Twitter/Jan Spiewak

Żabka promuje zakup wódki. Czy to zgodne z prawem?

Chodzi o promocję prowadzoną w ramach "Podejmij wyzwanie" - "Czas poszusować!". By wziąć w niej udział trzeba kupić jedną butelkę 0,5 l wódki Żołądkowa Gorzka (Stock Polska) i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Można wygrać rower, bony do Żabki lub zestawy wódki. Akcja trwa do 16 maja br.

- Opisana akcja jest ofertą producencką. Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych komunikacja może nie być właściwa z innych powodów. Uważnie wsłuchujemy się we wszystkie opinie dotyczące tej oferty i rozpoczęliśmy już szeroki przegląd komunikacji skierowanej do klientów, pod kątem ważnego odbioru społecznego. Jesteśmy w trakcie tego przeglądu, którego elementem z pewnością będzie ocena zgłoszonych wątpliwości oraz możliwych kontrowersji związanych z ofertą dotyczącą wyrobu alkoholowego w naszej aplikacji - poinformowała nas Żabka Polska.

Użytkownicy aplikacji lojalnościowej żappka mają dostęp do różnego rodzaju promocji, także dotyczących papierosów i alkoholu. Czy zgodne z prawem?

Aby otrzymywać powiadomienia o takich promocjach należy potwierdzić wiek, kupić produkty i zaakceptować regulamin ofert specjalnych, tym samym wyrazić zgodę na ich wyświetlanie w aplikacji. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem i regulacjami. Nie dostarczamy tych kategorii do domu, klienci muszą najpierw sami udać się do sklepu, żeby kupić produkty osobiście - tłumaczyła sieć Żabka.

Kolejna kłopotliwa promocja Żabki

Kilka dni temu Żabka ściągnęła na siebie krytykę po innej akcji - chodzi o reklamy dotyczące możliwości nabycia za złotówkę hot doga przy zakupie paczki papierosów. - Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna; jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK – podało Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do tej promocji. Żabka poinformowała, że wycofuje oferty.