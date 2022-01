Kolejne 7 sklepów Netto w miejsce Tesco. Sieć chce skończyć rebranding w I kw.

Niedawno Netto otworzyło osiem placówek jednego dnia. Można o tym przeczytać tutaj

Cztery z siedmiu miast, w których otwarto sklepy powitało Netto po raz pierwszy. Mowa o Przemyślu, Raszynie, Żaganiu i Żychlinie. Nowe placówki pojawiły się także w Dąbrowie Górniczej, Nowym Mieście Lubawskim (drugi otwarty sklep w obu tych miastach), oraz Grudziądzu (czwarty sklep). Obiekty zajmują powierzchnię od 650 m² do 1900 m². Największy sklep został udostępniony klientom w Żaganiu. Rozwój sieci duńskich dyskontów to efekt konwersji trwającej od 2021 r., kiedy to UOKiK pozytywnie zaopiniował przejęcie polskiej części biznesu Tesco przez właściciela sieci Netto – Salling Group.

W dyskontach w Żaganiu, Grudziądzu, Żychlinie, Przemyślu i Raszynie klientom udostępniono kasy samoobsługowe. W tej chwili dysponuje nimi już ponad 60 sklepów Netto, a plan na rok 2022 r. zakłada uruchomienie kas w kolejnych 140 sklepach.

Otwarcia nowych sklepów w Przemyślu, Raszynie, Żaganiu, Żychlinie, Dąbrowie Górniczej, Nowym Mieście Lubawskim i Grudziądzu to konsekwentna realizacja strategii Netto. Sieć nie zwalnia tempa. Jeszcze w maju 2021 r. posiadała w Polsce 400 sklepów, obecnie jest to już ponad 600 placówek. Jak zapowiadają przedstawiciele sieci proces konwersji Tesco w Netto zakończy się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Adresy i godziny otwarcia nowych placówek Netto:

Przemyśl

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9

pon.-sob.: 6-22



Żychlin

ul. Żeromskiego 5

pon.-sob.: 6-22

Grudziądz

ul. Poniatowskiego 44

pon.-sob.: 6-22



Żagań

ul. Reymonta 3

pon.-sob.: 6-22

Dąbrowa Górnicza

ul. Królowej Jadwigi 50

pon.-sob.: 6-22



Nowe Miasto Lubawskie

ul. Żwirki i Wigury 1E

pon.-sob.: 6-23

Raszyn

ul. Młynarska 1

pon.-sob.: 6-22