Kolejny etap restrukturyzacji Intermarche - centrala we Francji zobowiązuje się pomóc finansowo

W 2018 r. spółka SCA PR Polska zamknęła 22 sklepy a jej strata netto to 150.314 tys. zł. Na początku 2020 r. centrala firmy czyli Les Mousquetaires S.A.S. zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego, niezbędnego do zapewnienia kontynuacji działalności spółki.

Spółka SCA PR Polska, która jest centralą zakupową sieci sklepów Intermarche w Polsce w lipcu br. złożyła sprawozdanie finansowe za 2018 r.

W tym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 874 708 tys. zł i spadły w stosunku do 2017 roku o 0,6%. Główną przyczyną spadku była restrukturyzacja sieci i zamykanie nierentownych sklepów. W roku 2018 spółka zrealizowała stratę netto w wysokości 150.314 tys. zł.

Działalność spółki jest finansowana przede wszystkim kredytem kupieckim oraz pożyczkami otrzymanymi od udziałowca ITM Polska Sp. z o.o.

Na początku roku firma współpracowała z 233 sklepami Intermarche i 148 sklepami Bricomarche. Na koniec roku liczba funkcjonujących sklepów wynosiła odpowiednio 215 IM w tym 2 sklepy partnerskie i 156 BM oraz 6 składów budowlanych.

- Z uwagi na główny cel swojej działalności i roli, jaką SCA PR POLSKA pełni w Grupie Muszkieterów po głębokich analizach finansowych sklepów, które z różnych przyczyn były najbardziej nierentowne, a tym samym generowały straty w strukturach centralnych w Polsce, Grupa Muszkieterów w 2018 r. podjęła trudną decyzję o zamknięciu 22 placówek. W kolejnym roku, mając na uwadze niekorzystną sytuację rynkową oraz realizując kolejny etap planu restrukturyzacji sieci INTERMARCHE w Polsce, Grupa planuje zamknięcia następnych sklepów - czytamy w sprawozdaniu.

Zarząd SCA PR Polska Sp. z o.o. widzi możliwość poprawy sytuacji finansowej spółki poprzez program restrukturyzacji sieci, uruchomiony w 2018 r., który ma przynieść firmie i sklepom działającym w sieci INTERMARCHE w krótkiej perspektywie możliwość podjęcia skutecznej walki konkurencyjnej z innymi sieciami spożywczymi.

30 stycznia 2020 r. spółka otrzymała oświadczenie od jednostki nadrzędnej grupy kapitałowej Les Mousquetaires S.A.S., w którym Les Mousquetaires S.A.S. zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego, niezbędnego do zapewnienia kontynuacji działalności spółki, w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy.