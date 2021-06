Kolejny poseł PiS chce uszczelnić przepisy o handlu w niedziele, ministerstwo analizuje...

Poseł Pis pyta o możliwe zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele, fot. shutterstock

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii analizuje postulaty w sprawie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Poseł PiS Aleksander Mrówczyński podkreśla, że świadczenie usług pocztowych przez duże sieci to wybieg stosowany w celu ominięcia zapisów ustawy, a cierpią na tym drobni handlowcy.

Poseł PiS Aleksander Mrówczyński pyta ministra rozwoju, pracy i technologii o kwestię nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Markety kontra drobni handlowcy

Poseł pisze w swojej interpelacji:

"Do biura poselskiego zgłosił się właściciel niewielkiego sklepu, który zwrócił uwagę na pewną fikcję i możliwości, jakie daje obecnie obowiązujące prawo w zakresie działania punktów handlowych w niedziele. Mieszkaniec Sztutowa przedstawił konkretne przykłady omijania prawa przez duże sieci handlowe, które deklarują działalność w zakresie punktów świadczących działalność w zakresie usług pocztowych, co daje możliwość pracy w niedziele. Wszyscy mają świadomość, że jest to pewien wybieg stosowany w celu ominięcia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Niestety cierpią na tym drobni handlowcy i firmy rodzinne, które miały być w sposób szczególny chronione w duchu tworzenia przepisów ustawy o handlu w niedziele i święta.

Zwracający się do mnie handlowiec podsuwa konkretne pomysły, które mogłyby pewne praktyki dużych sieci handlowych wyeliminować."

Aleksander Mrówczyński pyta: Czy resort ma w planach prace nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, aby przedstawione praktyki wyrugować i wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe stosujące wspomniane wyżej praktyki rzeczywiście nie pracowały w niedziele?

Ministerstwo analizuje...

Na interpelację lakonicznie odpowiedziała Iwona Michałek, Sekretarz Stanu:

"Wszelkie napływające do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informacje związane

ze stosowaniem ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466 oraz z 2020 r. poz. 2157), a także

postulaty zmian w tej ustawie, są poddawane analizie.

Ponadto, celem uzyskania pełniejszych informacji w zakresie przestrzegania przepisów ww.

ustawy, resort oczekuje na Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności

Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2020. Wnioski z niego płynące również zostaną

przeanalizowane".

Przypomnijmy, że jesienią w sejmie może pojawić się nowelizacja zakazu handlu tak, by ukrócić proceder otwierania sklepów na placówkę pocztową. - Tu powinna być zasada: wszyscy albo nikt - mówił Janusz Śniadek z PiS w programie "Money. To się liczy", dodając, że każda furtka, która by się pojawiła, mogłaby być nadużywana. Poseł wyjawił, że w PiS jest zielone światło dla takiego uszczelnienia zakazu handlu.

Poseł Śniadek, który pilotował prace w Sejmie nad obowiązującą od ponad trzech lat ustawą o niedzielnym handlu, ocenia, że konieczna jest reakcja państwa w tej sprawie.